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अलोक नाथ यांच्यावर अभिनेत्रीने केलेले अत्याचाराचे आरोप; स्वत:चा अनुभव सांगत नारायणी शास्त्री म्हणाली, 'त्यांनी कधी आमच्यासोबत...'

NARAYANI SHASTRI ON ALOK NATH METOO ALLEGATIONS:आलोक नाथ यांच्यावरील मीटू आरोपांवर अभिनेत्री नारायणी शास्त्री यांनी पहिल्यांदाच प्रतिक्रिया दिली. साडेचार वर्षे एकत्र काम करतानाचा स्वतःचा अनुभव त्यांनी पॉडकास्टमध्ये शेअर केला.
NARAYANI SHASTRI ON ALOK NATH

NARAYANI SHASTRI ON ALOK NATH

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ALOK NATH METOO CONTROVERSY LATEST NEWS: संस्कारी बाबूजी म्हणून ओळखले जाणारे ज्येष्ठ अभिनेते आलोक नाथ यांच्यावर 2018 मध्ये 'मी टू' मोहिमेदरम्यान लैंगिक आत्याचाराचे आरोप झाले होते. निर्माती विनीता नंदा आणि अभिनेत्री नवनीत निशाण यांनी त्यांच्यावर आरोप केल्यानंतर मुंबईतील ओशिवर पोलिस ठाण्यात आत्याचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. त्यानंतर आलोक नाथ यांनी आरोप फेटाळून लावत मानहानीचा दावा केला. परंतु या वादानंतर ते मनोरंजन विश्वापासून दूर गेले.

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