Viral Video: 'जिसे देख मेरा दिल धडका' नवनीत राणांचा गरबा डान्स पाहिला का? व्हिडिओ व्हायरल

भाजप नेत्या नवनीत राणा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्या आहेत. परंतु यावेळी त्या कोणत्या राजकीय वक्तव्यामुळे नाही तर त्या एका वेगळ्याच कारणाने चर्चेत आल्या आहेत. त्याचा एका कार्यक्रमातील त्यांनी केलेला गरब्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये नवनीत राणा यांनी बॉलिवूडमधील लोकप्रिय गाणं ''जिसे देख मेरा दिल धडका' यावर गरबा खेळलेलं पहायला मिळतय. यावेळी नवनीत राणा यांनी गुलाबी रंगाची साडी परिधान केली होती. नेटकऱ्यांनी त्यांच्या व्हिडिओला पसंती दाखवली आहे. .अमरावतीच्या भामकर मैदानात आयोजित केलेला अंबा रास गरबा महोत्सवात नवनीत राणा यांनी हजेरी लावली होती. यावेळी त्यांनी उपस्थितासमवेत गरबा खेळण्याचा आनंद लुटला. दरम्यान नवनीत राणा यांचा व्हिडिओला नेटकऱ्याची पसंती येताना पहायला मिळतेय लाखो युजर्सने हा व्हिडिओ पाहिलाय..नेहमी राजकीय घडामोडींवर गंभीर भाष्य आणि आक्रमक अंदाजासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या नवनीत राणा यांना वेगळा अंदाज पाहून चाहत्याने आश्चर्य व्यक्त केलय. त्यांचा गरबा खेळतानाचा उत्साह पाहून सुद्धा चाहत्यांना आश्चर्य वाटतय. सध्या सोशल मीडियावर त्यांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .कोण आहेत नवनीत राणा?नवनीत राणा या भाजपच्या नेत्या असून 2014 मध्ये त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीद्वारे निवडणूक लढवून शिवसेनेच्या आनंदराव अडसूळ यांना पराभूत केलं होतं. त्यानंतर 2019 मध्ये राणा यांनी एनसीपी आणि काँग्रेसच्या समर्थनासोबत निवडणूक लढत अडसूळ यांचा पुन्हा पराभव केला.