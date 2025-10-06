Video: 'तुझं हे जे सुरुये ते बंद कर' निक्कीने आरबाजला झापलं! म्हणाली...'बाहेर काय सुरुये हे तुला...'

Premier

Nikki Tamboli Scolds Arbaaz Patel Over Dhanshree Verma Bonding: सध्या सोशल मीडियावर निक्की आणि अरबाजचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये धनश्री वर्मावरुन निक्की आरबाजला झापताना दिसत आहे.
बिग बॉस मराठीच्या पाचव्या पर्वात निक्की आणि आरबाजची प्रचंड चर्चा रंगली होती. निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल ही जोडी चर्चेत आली होती. या शोमध्ये दोघांचं प्रेम प्रकरण सुरु झालं. ते बिग बॉसच्या घरात एकमेकांना पाठिंबा देताना पहायला मिळाले. बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यानंतर सुद्धा दोघांची जोडी कायम चर्चेत राहिली. दरम्यान आता Rise And Fall या शोमध्ये सध्या अरबाज चर्चेत आहे. त्यामुळे निक्की त्याला खेळाबद्दल समजावताना दिसत आहे.

