Video: 'तुझं हे जे सुरुये ते बंद कर' निक्कीने आरबाजला झापलं! म्हणाली...'बाहेर काय सुरुये हे तुला...'

बिग बॉस मराठीच्या पाचव्या पर्वात निक्की आणि आरबाजची प्रचंड चर्चा रंगली होती. निक्की तांबोळी आणि अरबाज पटेल ही जोडी चर्चेत आली होती. या शोमध्ये दोघांचं प्रेम प्रकरण सुरु झालं. ते बिग बॉसच्या घरात एकमेकांना पाठिंबा देताना पहायला मिळाले. बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आल्यानंतर सुद्धा दोघांची जोडी कायम चर्चेत राहिली. दरम्यान आता Rise And Fall या शोमध्ये सध्या अरबाज चर्चेत आहे. त्यामुळे निक्की त्याला खेळाबद्दल समजावताना दिसत आहे. .कोणाचा व्हिडिओ व्हायरल होत होता?काही दिवसापूर्वी Rise And Fall या शोमधील एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत होता. या व्हिडिओमध्ये धनश्री वर्मासाठी अरबाज पटेल पजेसिव्ह झालेलं पहायला मिळालं होतं. दोघांमध्ये जवळीक वाढलेलं पहायला मिळालं. सोशल मीडियावर त्याचे फोटो व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाले. अरबाजच्या व्हिडिओनंतर निक्की तांबोळीला प्रचंड ट्रोल करण्यात आलं. अरबाजने निक्कीला धोका दिला अशा चर्चा सोशल मीडियावर रंगू लागल्या..नक्कीने कोणत्या शोमध्ये हजेरी लावली?दरम्यान अशातच आता निक्की Rise And Fall या शोमध्ये निक्कीने हजेरी लावली होती. त्यावेळी ती धनश्री वर्मावरुन अरबाजला झापताना दिसत होती. तिचा त्याला खेळबद्दल समजून सांगतानाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये ती अरबाजला मिठी मारण्याच्या किस्स्यावरुन झापताना सुद्धा दिसत आहे. तसंच त्याला खेळ सोडून दुसरं काही करायचं नाही असं जाब बोलताना सुद्धा पहायला मिळतेय..निक्की अरबाजला म्हणाली की, 'तिन कुणाला मिठी मारायची, कोणत्या बाजुने मारायची हे सागणं गरजेचं नव्हतं. खेळाशिवाय तुझं हे काय सुरु आहे. हे जे काही सुरु आहे ते बंद कर. काय करतोय तु याची तुला कल्पना आहे का? लोक बाहेर काय बोलताय हे तुला कळतय का' असं ती व्हिडिओमध्ये अरबाजला ओरडताना दिसत आहे. .नक्की अरबाजला काय म्हणाली?पुढे बोलताना निक्की म्हणाली की, 'या खेळात खरी स्पर्धक धनुश्री आहे. सगळ्यांच्या नावडती स्पर्धक धनुश्री आहे. गेटच्या बाहेरील गार्डला सुद्धा ती आवडत नाही. ती सुरुवातीला मला प्रचंड आवडायची. परंतु आता समजतय ती गेम खेळतीय. ती तुझ्याबाजुने कधी उभी राहणार नाही. लोक बाहेर तुला नावं ठेवत आहे. ' असं म्हणत निक्कीने अरबाजला समजावलं..सध्या सोशल मीडियावर निक्की आणि अरबाजचा हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांच्या अनेक कमेंट्स येताना पहायला मिळत आहे. अनेकांनी 'नक्कीसाठी हा माणूस चांगला नसल्याचं' म्हटलय. तर अनेकांनी 'लव जिहादमध्ये फसली आहे बिसारी' अशा कमेंट्स करताना पहायला मिळताय.