नोरा फतेही पुन्हा प्रेमात? फुटबॉलपटूला डेटिंग करत असल्याची अफवा, दुबई आणि मोरोक्कोमध्ये गाठीभेटी सुरु

NORA FATEHI DATING RUMORS: नोरा फतेहीचे नृत्य कौशल्य आणि अभिनेत्री म्हणून मिळवलेली ओळख आता चांगलीच लोकप्रिय झाली आहे. पण, तिच्या प्रेमसंबंधांची चर्चाही जोर धरू लागली आहे. सूत्रांनुसार, ती एका फुटबॉलपटूसोबत डेट करत असल्याच्या अफवांची चर्चा आहे.
Apurva Kulkarni
अभिनेत्री नोरा फतेही हिच्या नृत्याचे लाखो चाहते आहेत. तिचे अनेक डान्स व्हिडिओ सोशल मीडियावर ट्रेडिंगवर असतात. सध्या नोरा एक वेगळ्याच कारणामुळे चर्चेत आलीय. तिने एका व्यक्तीला डेट करत असल्याचं बोललं जातय. तसंच तिने याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नसली तरी, चाहत्यांमध्ये तिच्या अफेरबाबत चर्चा रंगलीय.

