Premier

ओशिवारा गोळीबार प्रकरणी बॉलिवूड अभिनेत्याला अटक; पोलिसांना सांगितलं, हवेमुळे गोळ्या बिल्डिंगपर्यंत गेल्या

Oshiwara Firing News : ओशिवारा गोळीबार प्रकरणी बॉलिवूड अभिनेता कमाल आर खान याला अटक करण्यात आलीय. त्याने आपल्याच शस्त्रामधून गोळीबार झाल्याचं कबूल केलं असून गोळीबाराबाबत विचित्र दावा केला आहे.
Actor Admits Firing Gun In Oshiwara Incident

Actor Admits Firing Gun In Oshiwara Incident

Esakal

सूरज यादव
Updated on

ओशिवरा इथं गोळीबार प्रकरणी अभिनेता कमाल आर खान याला अटक करण्यात आलीय. १८ जानेवारीला मुंबईत ओशिवारा, अधेरी इथं एका रहिवाशी इमारतीच्या दिशेनं चार गोळ्या झाडल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी शुक्रवारी अभिनेता कमाल खानला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. रात्री उशिरापर्यंत त्याची चौकशी सुरू होती. चौकशीत त्याने गोळीबार आपणच केल्याचं कबूल केलंय. मात्र बंदूकीचा परवाना असल्याचा दावा केलाय. आता पोलीस त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करत आहेत.

Actor Admits Firing Gun In Oshiwara Incident
BMC Mayor : भाजप-शिवसेनेचा पेच सुटेना, महापौरपदाची निवड लांबणीवर; फेब्रुवारीत होणार निर्णय
Loading content, please wait...
crime
Crime News
Mumbai

Related Stories

No stories found.