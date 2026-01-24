ओशिवारा गोळीबार प्रकरणी बॉलिवूड अभिनेत्याला अटक; पोलिसांना सांगितलं, हवेमुळे गोळ्या बिल्डिंगपर्यंत गेल्या

ओशिवरा इथं गोळीबार प्रकरणी अभिनेता कमाल आर खान याला अटक करण्यात आलीय. १८ जानेवारीला मुंबईत ओशिवारा, अधेरी इथं एका रहिवाशी इमारतीच्या दिशेनं चार गोळ्या झाडल्याची घटना घडली होती. या प्रकरणी शुक्रवारी अभिनेता कमाल खानला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. रात्री उशिरापर्यंत त्याची चौकशी सुरू होती. चौकशीत त्याने गोळीबार आपणच केल्याचं कबूल केलंय. मात्र बंदूकीचा परवाना असल्याचा दावा केलाय. आता पोलीस त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी करत आहेत..BMC Mayor : भाजप-शिवसेनेचा पेच सुटेना, महापौरपदाची निवड लांबणीवर; फेब्रुवारीत होणार निर्णय.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १८ जानेवारी रोजी रात्री एका रहिवाशी इमारतीत दोन गोळ्या वेगवेगळ्या मजल्यावरील फ्लॅटमध्ये आढळून आल्या. याची चौकशी केल्यानंतर अभिनेता केआरके यानं गोळीबार आपल्याच बंदुकीतून झाल्याचं मान्य केलं. मात्र त्यानं विचित्र असं स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, बंदूक चालतेय की नाही हे चेक करत असताना हे घडलंय. तसंच घरासमोर जंगलाच्या दिशेनं गोळीबार केला होता. पण वाऱ्याचा वेग जास्त असल्यानं गोळ्या पुढे इमारतीपर्यंत गेल्या..केआरकेने दावा केला की, कुणी जखमी व्हायला नको म्हणून घरासमोर असलेल्या जंगलाच्या दिशेने गोळीबार केला होता. पण हवेमुळे गोळ्या पुढे जाऊन ओशिवारातील एका इमारतीला लागल्या. कुणालाही हानी पोहोचवण्याचा माझा उद्देश नव्हता असंही केआरकेनं सांगितलंय..पोलिसांनी तपास केला असता ओशिवारातील नालंदा सोसायटीत दोन गोळ्या आढळून आल्या आहेत. यातील एक गोळी दुसऱ्या मजल्यावर तर दुसरी गोळी चौथ्या मजल्यावर पडली होती. ज्या दोन मजल्यावर गोळ्या सापडल्या त्यातील एक लेखक दिग्दर्शकाचा आणि दुसरा फ्लॅट एका मॉडेलचा असल्याची माहिती समोर आलीय. .या प्रकरणाचा अधिक तपास ओशिवारा पोलीस ठाण्याचे पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.