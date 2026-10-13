'पक पक पकाक' मधली भुत्याची बायको आठवतेय? आता दिसतेय अशी; नाना पाटेकरांसाठी पोस्ट करत म्हणाली

नाना पाटेकर म्हणजे चालतं बोलतं विद्यापीठ होतं. त्यांनी अनेक हिंदी आणि मराठी सिनेमांमध्ये काम केलं. त्यांनी साकारलेली प्रत्येक भूमिका गाजली. अशीच एक गाजलेली भूमिका म्हणजे 'भुत्याची'. 'पक पक पकाक' या २००५ साली आलेल्या चित्रपटाने प्रेक्षकांना वेड लावलेलं. या चित्रपटात नाना पाटेकर भुत्याच्या भूमिकेत होते. जो गावकऱ्यांना घाबरवून जंगलापासून दूर ठेवायचा. त्यात अभिनेता सक्षम कुलकर्णी चिखलूच्या भूमिकेत होता. आता नानांच्या निधनानंतर याच चित्रपटातील अभिनेत्रीने त्यांच्यासाठी खास पोस्ट केलीये. .भुत्या जंगलात राहायचा. चिखलू आणि त्याची मैत्री होते आणि नंतर नाना भुत्या का झाले याची कथा सांगितली जाते. या कथेत भुत्याची पत्नीदेखील दाखवण्यात आलीये. चित्रपटात ही भूमिका अभिनेत्री प्राची शाह हिने साकारलेली. तिने आता पोस्ट करत नानांच्या आठवणी शेअर केल्या आहेत.तिने लिहिलं, "नाना सरांच्या निधनाची बातमी ऐकून धक्का बसला आहे. त्यांच्यासोबत माझे ऑनस्कीन आणि ऑफस्क्रीनही जिव्हाळ्याचे संबंध होते. त्यांचं अभूतपूर्व टॅलेंट, माणुसकी, आपुलकी आणि प्रेम प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळालं यासाठी मी स्वत:ला भाग्यवान समजते. त्यांचं भारतीये सिनेसृष्टीतील योगदान कायम वरच्या स्थानी राहील. पुन्हा नक्की भेटू सर. त्यांच्या कुटुंबियांप्रती सहवेदना.".प्राची शाह अनेक हिंदी मालिकांमध्ये दिसते. तिचे आई मराठी असल्याने तिला मराठी उत्तम बोलता येतं. ती उत्तम कथ्थक नृत्यांगणा आहे. प्राची शाहने २००५ साली विश्वास पांड्या यांच्यासोबत लग्न केलं. विश्वास हे लेखक, दिग्दर्शक आहेत. त्यांना एक मुलगी आहे. .संतूर मॉम! रश्मी अनपट आहे आठ वर्षाच्या मुलाची आई; शेअर केले खास फोटो; नेटकरी म्हणाले- याची बायको आली की तू... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.