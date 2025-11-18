Premier

Pankaj Tripathi: पंकज त्रिपाठी पुन्हा रंगभूमीकडे, लेक आशीचं ‘लैलाज’ नाटकातून रंगभूमीवर पदार्पण

पंकज त्रिपाठी यांनी सुरू केलेल्या 'रूपकथा रंगमंच'च्या पहिल्या नाटकातून त्यांची मुलगी आशी त्रिपाठी रंगभूमीवर पदार्पण करत असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
आपल्या अभिनयासाठी ओळखले जाणारे अभिनेते पंकज त्रिपाठी पुन्हा एकदा रंगभूमीकडे वळले आहेत, मात्र या वेळी त्यांच्या पुनरागमनाला एक खास कौटुंबिक स्पर्श लाभला आहे. त्यांच्या नव्या 'रूपकथा रंगमंच' या बॅनरखाली सादर होणाऱ्या 'लैलाज' या नाटकातून त्यांची लेक आशी त्रिपाठी रंगभूमीवर पदार्पण करत आहे.

