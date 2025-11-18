Pankaj Tripathi: पंकज त्रिपाठी पुन्हा रंगभूमीकडे, लेक आशीचं ‘लैलाज’ नाटकातून रंगभूमीवर पदार्पण

आपल्या अभिनयासाठी ओळखले जाणारे अभिनेते पंकज त्रिपाठी पुन्हा एकदा रंगभूमीकडे वळले आहेत, मात्र या वेळी त्यांच्या पुनरागमनाला एक खास कौटुंबिक स्पर्श लाभला आहे. त्यांच्या नव्या 'रूपकथा रंगमंच' या बॅनरखाली सादर होणाऱ्या 'लैलाज' या नाटकातून त्यांची लेक आशी त्रिपाठी रंगभूमीवर पदार्पण करत आहे. .पंकज आणि त्यांची पत्नी मृदुला त्रिपाठी यांनी नव्याने सुरू केलेल्या 'रूपकथा रंगमंच' निर्मिती 'लैलाज' हे पहिले संगीतमय विनोदी नाटक आहे. या प्रोजेक्टला विशेष बनवणारी गोष्ट म्हणजे पंकज त्रिपाठींची १८ वर्षीय मुलगी आशी त्रिपाठी याद्वारे रंगभूमीवर पदार्पण करणार आहे. .लेकीला रंगभूमीसाठी तयार होताना पाहून पंकज अधिक भावुक झाले आहेत. "आशीचे रिहर्सल्स, तिचा प्रयत्न, सुधारणा आणि चमक पाहताना मला माझे सुरुवातीचे दिवस आठवतात. एक वडील म्हणून अभिमान आहे; एक अभिनेता म्हणून जबाबदारी वाटते आणि एक निर्माता म्हणून काहीतरी अर्थपूर्ण निर्माण करण्याचा उत्साह आहे," असे मत पंकज यांनी व्यक्त केले. .फैज मोहम्मद खान यांनी लिहिलेले, दिग्दर्शित केलेले आणि संगीतबद्ध केलेले 'लैलाज' हे नाटक २१, २२ आणि २३ नोव्हेंबर रोजी मुंबईतील रंगलिला थिएटरमध्ये सादर होणार आहे. त्यामुळे चाहते आता पंकज त्रिपाठीच्या लेकीला पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. .नॅशनल क्रश झाल्यानंतर दोन दिवसात गिरीजा ओकचे किती फॉलोवर्स वाढले? आकडा वाचून भुवया उंचावतील .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.