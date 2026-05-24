पुन्हा एकदा ‘हेरा फेरी 3’मधून परेश रावल बाहेर? साइनिंग अमाउंटही परत केल्याची चर्चा

बॉलिवूडमधील लोकप्रिय सिनेमा हेरा फेरी याचा तिसऱ्या भागाची घोषणा झाल्यापासून हा सिनेमा सतत चर्चेत आहे. या सिनेमात अनेक अडचणी येत होत्या. त्यात आता पुन्हा एक मोठी माहिती समोर आलीय. या सिनेमात अभिनेते परेश रावल हे पुन्हा एकदा 'हेरा फेरी ३' मधून बाहेर पडल्याची चर्चा रंगत असल्याची माहिती आहे. माहितीनुसार त्यांनी साइनिंग अमाउंट देखील परत केल्याचं म्हटलं जातय. .मीडिया रिपोर्टनुसार, परेश रावल पुन्हा या सिनेमातून बाहेर पडल्याचं बोललं जातय. रिपोर्टनुसार सांगण्यात येतय की, 'या सिनेमासाठी परेश रावल यांना तब्बल १५ कोटी रुपये मानधन मिळणार होतं. पंरतु उर्वरित रक्कम सिनेमा रिलीजच्या एक महिन्यानंतर देण्यात येणार होती. त्यामुळे परेश रावल यांनी नाराज होत साइनिंग अमाउंटसह १५ टक्के व्याजही दिलं आहे.'.करारावरील अटीवर परेश रावल नाराज होते. कारण हेरा फेरी ३ चं शुटिंग पुढील वर्षी होणार होतं तसंच हा सिनेमा २०२७ मध्ये रिलीज होणार होता. त्यामुळे त्यांना मानधनासाठी खूप वेळ वाट पाहावी लागणार होती. परंतु परेश रावल यांच्या एक्झिटबाबत अजूनही कोणती अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. तर दुसरीकडे भूत बंगलाच्या सेटवर या सिनेमाचा टीझर शूट करण्यात आल्याची माहिती आहे. .काही दिवसांपूर्वी अक्षय कुमार यानेही सिनेमाबाबत प्रतिक्रिया दिली होती. त्याने सांगितलेलं की, 'सध्या तरी हेरा फेरी ३ हा सिनेमा बनत नाहीये. त्यामुळे मला सुद्धा धक्का बसला होता. या सिनेमामध्ये खूप अडचणी येत आहेत. परंतु आम्ही तिघे एकत्र नाही असं नाहीये' दरम्यान आता सिनेमा खरंच पूर्ण होणार का? परेश रावल खरंच सिनेमात दिसणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.