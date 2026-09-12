‘गुजरात बांग्लादेशात आहे की पाकिस्तानात?’ राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याच्या ठिकाण बदलावर परेश रावलांचा संताप

72ND NATIONAL FILM AWARDS KEVADIA CONTROVERSY: ७२ वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांचा सोहळा यंदा दिल्लीऐवजी गुजरातमधील केवडिया इथं आयोजित करण्यात येणार आहे. परंतु पुरस्कार सोहळ्याच्या ठिकाणावरून सिनेसृष्टीपासून राजकीय वर्तुळात विरोध होताना पहायला मिळतेय. सरकारच्या या निर्णयावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेसह अनेक नेत्यांनी विरोध दर्शवलाय. दरम्यान या सगळ्यात परेश रावल यांनी सरकारचं समर्थन केलंय. .२२ सप्टेंबरला गुजरातमध्ये राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा आयोजित करण्यात आलाय. दरम्यान आता सरकराच्या या निर्णयचायं अभिनेता परेश रावल यांनी समर्थन केलय. एका मुलाखतीमध्ये बोलताना त्यांनी 'राष्ट्रीय कार्यक्रम केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित न ठेवता देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आयोजित केले पाहिजे' असं मत व्यक्त केलय. .आक्षेप होण्याबाबत सवाल करत परेश रावल म्हणाले, 'गुजरात बांग्लादेशात आहे की पाकिस्तानात? हा आपल्या देशाचाच एक भाग आहे. मग कार्यक्रम गुजरातमध्ये का होऊ शकत नाही? असे मोठा कार्यक्रम देशातील वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आयोजित केले पाहिजेत. यात काहीही चुकीचं नाही. असं माझं स्पष्ट मत असल्याचं'ते म्हणाले. .दरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्याचं ठिकाण गुजरातमध्ये निवडल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला आहे. दिल्लीबाहेर सोहळा घ्यायचा होता तर मग तो मुंबईत का आयोजित केला नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केलाय. तसंच उद्धव ठाकरेंनी देखील सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केलीय. .बापरे! अमीषा पटेलच्या आईच्या घरातून डायमंड डायमंडचे दागिने चोरीला; घरातील हाऊस हेल्पला अटक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.