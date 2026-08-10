तुकाराम मुंढेंचा मुद्दा थेट मुख्यमंत्र्यांकडे; अभिनेते परेश रावल यांनी फडणवीसांकडे केली 'खास' मागणी, म्हणाले...

TUKARAM MUNDE GETS BOLLYWOOD SUPPORT FROM PARESH RAWAL: सध्या संपूर्ण महाराष्ट्रात एकाच व्यक्तीची चर्चा सुरुये, ती म्हणजे अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची. धडक आणि कडक प्रशासकीय निर्णायांमुळे तुकाराम मुंढे यांनी अनेक हॉटेल्सला टाळं लावलय. अशातच आता बॉलिवूडचे कलाकार देखील त्यांच्या बाजूने उभे राहिलेत. 'तुकाराम मुंढे यांची सध्याच्या विभागातून बदली केली जाऊ नये' अशी विनंती परेश रावल यांनी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे केलीय. .एक्स अकाऊंटवर मुख्यमंत्री फडणवीसांना टॅग करत परेश रावल म्हणाले की, 'मला नम्रपणे एक गोष्ट सांगायची आहे की, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तुकाराम मुंढे यांचं संरक्षण करावं, जेणेकरून त्यांची या विभागातून बदली होणार नाही, किंवा त्यांना हटवले जाणार नाही.'.तुकाराम मुंढे यांनी मे 2026 मध्ये अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचा पदभार स्विकारल्यानंतर राज्यभरात भेसळ करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई सुरु केलीय. निकृष्ट दर्जाचे पनीर, बेकायदेशीर गुटखा, निकृष्ट अन्नसाठ्यावर कडक कारवाई केलीय. तसंच त्यांनी अनेक हॉटेल्स, कँटीन्स, तसंच औषधांच्या दुकानांवर सुद्धा कारवाई करत टाळं ठोकलय. तसंच त्यांनी शाळेच्या परिसरात जंक फूड विक्रीवर सुद्धा बंदी घातलीय. .सध्या त्यांच्या याच कामाचं कौतूक राज्यभरात होताना पहायला मिळतय. त्यात आता बॉलिवूड कलाकार सुद्धा त्यांच्या बाजूने उभे राहत आहेत. त्यात परेश रावल यांनी मुख्यमंत्र्यांना टॅग करत त्यांची बदल न करण्याची विनंती देखील केली आहे. त्यांच्या पोस्टवर नेटकऱ्यांनी समर्थन दर्शवलय..‘खोटी माहिती शेअर केली तर...’ अभिनेत्री अमृता खानविलकरचा इशारा; बदनामीकारक पोस्टवर थेट कायदेशीर कारवाई करणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.