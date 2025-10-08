'तो माझा श्रावणबाळ...' आईला कॅन्सरचं निदान झालं अन्... पुरस्कार मिळाल्यानंतर पारु मालिकेतील आदित्यला अश्रू अनावर!

झी मराठीच्या पुरस्कार सोहळ्याला अनेक लोकप्रिय कलाकरांनी उपस्थिती लावली होती. यामध्ये अभिनय श्रेत्रात उत्कृष्ठ कामगिरी करणाऱ्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. यावेळी 'सावळ्याची जणू सावली' मालिकेतील प्राप्ती रेडकरची आजी तसंच प्रसाद जावदेच्या आईची एन्ट्री याचे प्रोमो झी मराठीने शेअर केले. .पारु फेम आदित्यचं कौतूक करण्यासाठी आई खास या पुरस्कार सोहळ्याला उपस्थित होती. पारु मालिकेतील आदित्यचं जसं आहिल्यादेवीविषयी प्रेम आहे. तसंच आदित्यचं खऱ्या आयुष्यातील आईवरही तितकच प्रेम आहे. त्याच्या आईला मागच्या वर्षी कर्करोगाचं निदान झालं. या काळात प्रसादने खचून न जाता आईची खुप काळजी घेतली. श्रावणबाळासारखं काळजी घेत असल्याचं त्याच्या आईने सांगितलं..प्रसाद जवादेची पत्नी अमृता देशमुख ही प्रसादने पुरस्कार स्विकारल्यानंतर म्हणाली...'मागच्या वर्षी काकूंना कॅन्सरचं निदान झालं. परंतु काकूंचं प्रसादने मालिकेत काम करायचं स्वप्न होतं. त्यामुळे त्याचं एकीकडे पारु मालिकेचं शुट सुरू होतं तर दुसरीकडे काकूवर कर्करोगाचे उपचार सुरु होते. मी प्रसादचा बालिशपणा पाहिलाय. परंतु जेव्हा आईचा निदानाबाबत त्याला कळलं तेव्हा मी त्याला श्रावणबाळ होताना सुद्धा पाहिलं आहे. त्याची एक वेगळी बाजू सुद्धा आहे.'.त्यानंतर प्रसादच्या आईने सुद्धा त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या की, 'रुग्णालयात प्रसादला सगळे श्रावणबाळ म्हणतात. तो खरोखरच आमच्यासाठी श्रावणबाळ आहे. आधुनिक काळातला श्रावणबाळ, त्यामुळे त्याला मिळालेला पुरस्कार खरोखरच योग्य आहे.' आईचे हे शब्द ऐकताच प्रसादला अश्रू अनावर झाले. स्टेजवर सुरु असलेलं संभाषण पाहून उपस्थितांचे सुद्धा डोळे पाणावले होते. हर्षदा खानविलकर यांना सुद्धा रडू आलं. .अभिजीत खांडेकर, शंतनू गंगणे यासह इतर कलाकारांनी प्रसादचं कौतूक केलं. त्यांच्या प्रोमोवर अनेक सेलिब्रिटींनी कौतूकाची थाप दिलीय. सर्वोकृष्ट मुलगा या पुरस्काराने प्रसादचा सन्मान करण्यात आला. .'त्यांचं शरीर बर्फात ठेवलं होतं आणि मी त्यांना शेवटचा...' मेकअप आर्टिस्टने सांगितली स्मिता पाटीलसोबतचा किस्सा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.