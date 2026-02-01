Rohit Shetty Shootout : रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट! चार जणांना पुणे पोलिसांनी घेतले ताब्यात

News : प्रसिद्ध बॉलिवूड चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील निवासस्थानाबाहेर रात्री उशिरा गोळीबार झाला. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा बॉलिवूड हादरलं आहे. 2025 मध्ये सलमान खानच्या घरावर झालेल्या गोळीबारानंतर पुन्हा एकदा असा प्रकार घडून आला आहे. या प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. .रोहित शेट्टी यांच्या घराबाहेर चार राउंड फायर केल्याचे आवाज ऐकू आले. त्यामुळे सुरक्षा यंत्रणांनी तातडीने मदतीला सुरुवात केली. पोलिसांनी या प्रकरणात तपास सुरु केला आहे. .त्यातच आता पुणे पोलिसांनी चार जणांना ताब्यात घेतलं आहे. पुण्यातील वारजे, कर्वेनगर भागातून ४ जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. संबंधित चार जणं "देशातील कुख्यात गँग" शी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे. पुणे पोलिस या चार जणांना मुंबई गुन्हे शाखेला सोपवणार असल्याची माहिती समोर येते आहे. .आता या तपास प्रकरणात अजून काय अपडेट समोर येणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहील आहे. बॉलिवूड कलाकार आणि प्रसिद्ध दिग्दर्शक, निर्मात्यांच्या संरक्षणासाठी सरकार काही उपाययोजना करणार का ? याकडे अनेकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. .दरम्यान रोहित शेट्टी आणि त्याच्या कुटूंबाकडून कोणतंही विधान केलेलं नाही. त्यामुळे रोहितच्या अधिकृत निवेदनाचीही बरेचजण वाट पाहत आहेत. .सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होताच किरण मानेंची इमोशनल पोस्ट ; "त्या दु:खातून सावरल्याही नाहीत..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.