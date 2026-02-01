Premier

Rohit Shetty Shootout : रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात मोठी अपडेट! चार जणांना पुणे पोलिसांनी घेतले ताब्यात

Police Arrest Four People For Firing At Rohit Shetty House : दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात चार जणांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. जाणून घेऊया संपूर्ण अपडेट.
Police Arrest Four People For Firing At Rohit Shetty House

Police Arrest Four People For Firing At Rohit Shetty House

esakal

kimaya narayan
Updated on

News : प्रसिद्ध बॉलिवूड चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील निवासस्थानाबाहेर रात्री उशिरा गोळीबार झाला. या घटनेमुळे पुन्हा एकदा बॉलिवूड हादरलं आहे. 2025 मध्ये सलमान खानच्या घरावर झालेल्या गोळीबारानंतर पुन्हा एकदा असा प्रकार घडून आला आहे. या प्रकरणात महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे.

Loading content, please wait...
fire
rohit shetty
Entertainment news

Related Stories

No stories found.