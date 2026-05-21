आंब्याची बाग, घावणे आणि बरंच काही... पुजा सावंतच कोकणातील 'या' ठिकाणी आहे घरं, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

POOJA SAWANT SINDHUDURG VILLAGE LIFE: अभिनेत्री पूजा सावंत ही मराठी सिनेसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. ती नेहमीच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून चाहत्यांच्या संपर्कात राहते. ती सोशल मीडियावर नेहमीच तिचे दैनदिन अपडेट देत असते. अशातच आता पूजा सावंतने गावाकडचे व्हिडिओ इन्टाग्राम स्टोरीवर शेअर केलेत. पुजा नेहमीच तिच्या व्यस्त शेड्युलमधून वेळ काढून कोकणात जात असते. अशातच तिने कोकणातील तिच्या घराचा तसंच आमराईचा व्हिडिओ शेअर केलाय. .पुजा सावंत हिचं गाव सिंधुदुर्गच्या कट्ट कुणकवळे इथं आहे. या गावात तिचं एक टुमदार घर आहे. आब्यांचा सीझन सुरु असल्यानं पुजा सावंत गावाकडे गेली होती. यावेळी तिने आमराईची झलक चाहत्यांना दाखवली आहे. व्हिडिओ शेअर करत तिने कॅप्शनमध्ये 'कुठे असेन बरं मी' असं लिहलय. आमराई पाहून चाहत्यांच्या पटकन ती कोकणात असल्याचं लक्षात आलय. .पुजाने शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये कोकणतील आमराई, पहाटे उठून केलेला वर्कआऊट, योगा, तसंच कोकणातील सुंदर पहाट सगळं काही दाखवलं आहे. तसंच तिने यावेळी गरमागरम आंबोळ्या बनवतानाचा व्हिडिओ स्टोरीवर शेअर केलाय. यावेळी पुजाने तिच्या गावाची झलक आणि सुर्यास्त दाखवला आहे. सध्या ती कोकणातील शांतता एन्जॉय करताना पहायला मिळतेय. .पुजा सावंत कोकणाबद्दल नेहमीच बोलत असते. ती म्हणते, 'कोकण हे स्वर्ग असल्याचं मी उगाच बोलत नाही. कोकणात राहिल्याशिवाय कळणार नाही की, कोकण म्हणजे काय आहे? आणि किती सुंदर आहे. जेव्हा पण मी फ्री असते तेव्हा मी कोकणात येते. इथं माझं छान घर आहे. तिथं जाऊन मी राहत असते. मला इथलं वातावरण, निसर्ग, स्वच्छता सगळंच खूप आवडतं. मला कोकणात गेलं की, आईकडे गेल्यासारखं वाटतं.'.