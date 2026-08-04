सलमान खानला नेमकं झालंय तरी काय? अभिनेत्याचं तब्बल १६ किलो वजन झालंय कमी; खरं कारण समोर

बॉलिवूडचा लाडका भाईजान म्हणजेच अभिनेता सलमान खान कायमच चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतो. त्याला पाहण्यासाठी चाहते दिवसरात्र त्याच्या गॅलेक्सी अपरमेन्टच्या बाहेर उभे राहतात. त्याचा वाढदिवस म्हणजे तर चाहत्यांसाठी एखादया सणासारखा असतो. त्याने केलेल्या प्रत्येक गोष्टीची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होते. काही दिवसांपूर्वी सलमानचा एक व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल झालेला ज्यात त्याचं वजन प्रचंड कमी झालेलं दिसलं. त्याला पाहून चाहते चकीत झालेले. त्याला कोणता आजार झालाय का असा प्रश्नही विचारण्यात येत होता. आता मात्र सलमानने स्वतः त्यामागचं कारण सांगितलं आहे. .नुकतीच सलमान खानने प्राइम व्हिडीओवरील 'अलायन्स' या रिअॅलिटी शोच्या फायनल वीकमध्ये हजेरी लावली. यात तो त्याचा भाऊ सोहेल खान याच्यासाठी आला होता. यादरम्यान त्यांच्यात झालेल्या संभाषणामधून अभिनेत्याला कोणताही आजार झालेला नसून त्याने स्वतःहून आपलं वजन कमी केलंय असं समजतंय. शोच्या प्रोमोमध्ये सलमान सोहेलला म्हणतो, "तुझं वजन खूप कमी झालंय." त्यावर सोहेल हसत आपले सिक्स-पॅक अॅब्स दाखवतो आणि आपण १२ किलो वजन कमी केल्याचं सांगतो. यानंतर सलमानही मोठा खुलासा करत म्हणतो, "मी स्वतः १६ किलो वजन कमी केलं आहे." त्याचं वाक्य ऐकून शोमध्ये उपस्थित असलेले सर्वजण चकित होतात. .सलमान नेहमीच त्याच्या भूमिकांसाठी मेहनत करताना दिसतो. आताही त्याच्या आगामी चित्रपटासाठी त्याने तब्बल १६ किलो वजन कमी केलं आहे. त्यामुळे त्याला कोणताही आजार झाला नसल्याचं यातून स्पष्ट होतं. त्याने केवळ चित्रपटासाठी स्वतःला इतकं बदललं आहे. आता त्याचा हा चित्रपट कोणता आहे हे जाणून घेण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. .नुसतं राहायचं ठिकाण नाही, सलमान खानच्या १५० एकरात असलेल्या फार्महाउसवर होते शेती; काय काय पिकतं माहितीये?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.