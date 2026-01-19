बापरे! प्रसिद्ध गायक अरमान मलिकला काय झालं? रुग्णालयात केलं भरती, फोटो viral

Armaan Malik Health Update: प्रसिद्ध संगीतकार, गायक अरमान मलिक हा तरुणांमधील सर्वात लोकप्रिय कलाकार आहे. अरिजीत सिंगनंतर सगळ्यात जास्त कोणाचा चाहता वर्ग असेल तर तो 'अरमान मलिकचा' आहे. दरम्यान अशातच अरमान मलिकच्या चाहत्यांसाठी काळजीत टाकणारी बातमी समोर आलीय. अरमानच्या अचानक प्रकृती बिघडल्यानं त्याला रुग्णालयात भरती करण्यात आलं आहे. त्याचे सोशल मीडियावर रुग्णालयातील फोटो व्हायरल होताय. .अरमान मलिकने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर त्याचे रुग्णालयातील फोटो शेअर केलेत. या फोटोसह त्यांने कॅप्शनमध्ये त्यांच्या तब्येतीबाबत सांगितलं आहे. परंतु त्याला रुग्णालयात का भरती करण्यात आलं, याबाबत कोणतही स्पष्टीकरण दिलेलं नाही. पोस्टमध्ये अरमाननं म्हटलय की, 'माझ्यासाठी मागचे काही दिवस चांगले नव्हते.' तसंच यावेळी त्याने हाताला सलाईन लावलेला फोटो शेअर केलाय. त्याचा फोटो पाहून चाहत्यांनी काळजी व्यक्त केलीय. .दरम्यान त्यांच्या पोस्टवर अनेकांनी कमेट्स करत तब्येतीबाबत विचारपूस केली आहे. एकाने कमेंट करत म्हटलं की, 'लवकर बरा हो' तर दुसऱ्या एकाने विचारलं की, 'तुला नक्की काय झालंय की, तु रुग्णालयात भरती झालाय.' सध्या त्याच्या चाहत्यांना अरमानची काळजी लागली आहे. चाहते त्यांच्यासाठी प्रार्थना देखील करत आहे. .सध्या अरमानचा रुग्णालयातील फोटो देखील सोशल मीडियावर चर्चेत आलाय. त्याने पोस्टमध्ये अॅडमिट होण्याचं कारण सांगितलं नसल्याने चाहते काळजीत पडले आहे. दरम्यान अरमान मलिक याच्याबद्दल बोलायचं झालं तर तो प्रसिद्ध पार्श्वगायक, गीतकार आणि अभिनेता आहे. रोमँटिक गाण्यासाठी त्याची खास ओळख आहे. 'मैं हूं हिरो तेरा' या गाण्यामुळे तो चर्चेत आला होता. तसंच 'बम बम बोले' या गाण्यापासून त्याने करिअरला सुरुवात केली. .ब्रेन स्ट्रोकशी झुंज अपयशी, प्रसिद्ध दिग्दर्शकांचं निधन, मराठी मनोरंजनसृष्टी हळहळली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.