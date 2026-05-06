लक्ष्मीकांत बेर्डे म्हणजे ‘देवमाणूस’! महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम अभिनेता म्हणाला...'त्यांनी माझी भाषा ऐकून...'

PRABHAKAR MORE SHARES SPECIAL MEMORY WITH LAXMIKANT BERDE: 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' हा शो प्रेक्षकांचा आवडता शो आहे. या शोमधील कलाकरांची विनोद, त्यांचे हावभाव सगळं काही प्रेक्षकांना आवडतं. याच शोमधून प्रभाकर मोरे हे घराघरात पोहचले. त्यांचा आता मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांनी आजवर अनेक मालिका, सिनेमांमध्ये काम केलय. दरम्यान अशातच एका मुलाखतीत प्रभाकर मोरे यांनी लक्ष्मीकांत बेर्डे यांची एक आठवण शेअर केली आहे. .काही दिवसापूर्वी प्रभाकर मोरे यांनी तारांगणला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी लक्ष्मीकांत यांच्या स्वभावाचं कौतूक केलं. ते म्हणाले की, '२००३ मध्ये लक्ष्मीकांत बेर्डे यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मिळाली. तेव्हा मी एका मालिकेत काम करत होते. त्या मालिकेत लक्ष्मीकांत क्लर्क म्हणून होते आणि मी शिपाई होतो. ती मालिका टीव्हीवर येयची होती. त्यावर मी पहिल्यांदा सेटवर त्यांना पाहून भारावून गेलो होतो. कारण लहानपणी त्यांना स्क्रीनवर पाहिलेलं. तेव्हा दिग्दर्शकांनी माझी आणि त्यांची ओळख करुन दिली.'.'वाचन झालं की, ते एकदम परफेक्ट कोकणातील भाषा बोलत होते. माझं वाचन एक-दोन वेळा ऐकून त्यांनी माझ्या पाहिलं आणि विचारलं, काय रे कुठला आहेस? त्यावर मी चिपळूनचा आहे असं म्हणालो... त्यावेळी ते लगेच म्हणाले, 'अरे माझ्या गावाचाच आहेस तर' त्यानंतर आम्ही चार दिवस खुप छान एकत्र काम केलं. परंतु ते एकदाही सुपरस्टारसारखं वागले नाही.'.दरम्यान प्रभाकर मोरे यांच्याबद्दल बोलायचं झालं तर त्यांचा मोठा चाहतावर्ग आहे. कोकणचे पारसमणी अशी त्यांची ओळख आहे. महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या शोमुळे त्यांना वेगळी ओळख मिळाली. प्रभाकर मोरे यांनी या शोसह अनेक सिनेमामध्ये काम केलय. .मी खचले होते... 'कमळी' मधील अन्नपूर्णा आजींवर एका कारणामुळे झालेली टीका; म्हणाल्या, 'माझ्यात कमी...'