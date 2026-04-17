Prajakta Mali: ''आपण हास्यजत्रेच्या निवेदिका आहात, परंतु...'', मुख्यमंत्र्यांचं कौतुक करणाऱ्या प्राजक्ता माळीला ठाकरे गटाचा टोमणा

CM Devendra Fadnavis: मराठीतली आघाडीची अभिनेत्री प्राजक्ता माळी हिने राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचं तोंडभरुन कौतुक केलं होतं. देवेंद्र फडणवीसांच्या तोंडून कधीही चुकीचा शब्द पडत नाही, भलेही त्यांच्यावर कितीही चिखलफेक झाली तरी ते संयमाने बोलत असतात, असं प्राजक्ता माळी म्हणाली होती. त्यानंतर आता ठाकरे गटाच्या महिला नेत्याने प्राजक्ताला सणसणीत टोमणा मारलाय..काय म्हणाली प्राजक्ता?'नारी शक्ती वंदन' या महिला संमेलनाच्या कार्यक्रमात बोलताना अभिनेत्री प्राजक्ता माळी म्हणाली होती की, मुख्यमंत्र्यांनी भोंदूबाबाचं प्रकरण अत्यंत कठोरपणे हाताळलं आहे. राज्यातल्या प्रत्येकाने फडणवीस यांच्याकडे शिकलं पाहिजे.. महिलांप्रती असलेला त्यांचा सन्मानभाव वाखणण्याजोगा आहे.आपले मुख्यमंत्री जिथे कठोर व्हायला पाहिजे, तिथे कठोर होतात.. जिथे आईची माया हवी असते तिथे त्या पद्धतीने गोष्टी हाताळतात. त्यांच्यावर कितीही चिखलफेक झाली, सोशल मीडियात ट्रोलिंग झालं तरी ते अत्यंत संयमाने बोलतात आणि चुकीचा शब्द येऊ देत नाहीत..सुषमा अंधारेंची पोस्टशिवसेना उद्धव ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनी प्राजक्ता माळीला उद्देशून सोशल मीडियात पोस्ट लिहिली आहे. त्या म्हणतात, प्राजक्ताजी तुम्ही हास्यजत्रेच्या निवेदिका आहात आणि हा कार्यक्रम आम्ही आवडीने बघतो. परंतु आपण यापूर्वी राज्यातल्या महिला लैंगिक शोषणाच्या प्रश्नावर ब्र शब्ददेखील न काढणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या ब्रँडिंगवर बोलायला लागलात, असं झालं तर हास्यजत्रेमधल्या स्कीटपेक्षाही ते जास्त हास्यास्पद वाटेल..अशा शब्दांत सुषमा अंधारे यांनी अभिनेत्री प्राजक्ता माळीचा समाचार घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं कौतुक केल्याने प्राजक्ताला टीकेचं धनी व्हावं लागत आहे. भोंदूबाबा प्रकरणात सुषमा अंधारे सातत्याने आवाज उठवताना दिसून येत आहेत.