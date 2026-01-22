तरुणाईची झिंग पडलेली महागात! प्राजक्ता शुक्रेच्या भरधाव गाडीने दोन जणांना उडवलं अन्... मुंबईतला तो भयानक अपघात

'बिग बॉस मराठी ६' नुकतंच सुरू झालंय. या सीझनमध्ये प्रेक्षकांची आवडती गायिका प्राजक्ता शुक्रे देखील आहे. प्राजक्ता पहिल्याच आठवड्याची कॅप्टन बनली. तिच्या गोड गळ्याचे लाखो चाहते आहेत. ती आणि लोकप्रिय गायक अभिजीत सावंत चांगले मित्र आहेत. ते दोघे 'इंडियन आयडल'च्या पहिल्या सीझनमध्ये एकत्र होते. मात्र त्यांचा सिझान संपल्यावर अशी एक घटना घडली ज्याने सगळेच हादरून गेले होते. प्राजक्ताच्या शुक्रेच्या हातून घडलेला तो अपघात हा त्यांची आयुष्य बदलायला कारणीभूत ठरलेला. .अभिजीत सावंत, प्राजक्ता शुक्रे, राहुल वैद्य, सोनू निगम आणि इतर मित्र मैत्रिणी एका रेस्ट्रॉरंटमध्ये गेले होते. त्यांनी इथे मद्यपान केलेलं. ते सगळेच थोडेफार नशेत होते. प्राजक्तानेदेखील दारू प्यायली होती. त्याच वेळेस त्यांनी रेस लावायचं ठरवलं. प्राजक्ता आणि अभिजीत एकाच गाडीत होते. मीडिया रिपोर्टनुसार, तेव्हा प्राजक्ता गाडी चालवत होती आणि ते इतर मित्रांसोबत रेसिंग करत होते. त्यादरम्यान सांताक्रूझ येथे एका रस्त्यावर त्यांनी एका बाइकला जोरदार धडक दिली. त्यात दोन जण गंभीर जखमी झाले. त्यांना नानावटी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं..मात्र अपघात मोठा असल्याने तिथे रात्र असूनही बरीच माणसं जमली. जमावाने त्यांच्या गाडीला घेरलं आणि अभिजीत त्यांच्याशी बातचीत करू लागला. मात्र हे बोलणं हमरीतुमरीवर गेलं. आणि संतप्त जमावाने त्याला मारहाण केली. ऐन वेळेस पोलीस आले आणि त्यांनी अभिजीतला पोलीस स्टेशनला नेलं तर प्राजक्ताला वैद्यकीय चाचणीसाठी हॉस्पिटलला पाठवलं. त्यानंतर पोलिसांनी प्राजक्ता शुक्रे विरोधात निष्काळजीपणे गाडी चालवणे आणि इतरांच्या जीवितास धोका निर्माण करणे या कलमांखाली गुन्हा दाखल केला. तर जमीन देऊन ती सुटली होती. मुंबईत घडलेला हा अपघात त्यांच्या सगळ्यांच्याच आयुष्यातला एक टर्निंग पॉईंट होता. आता प्राजक्ता 'बिग बॉस मराठी ६' च्या घरात दिसतेय. तिचा खेळही सगळ्यांना आवडतोय. ती ट्रॉफीची दावेदार मानली जातेय. आता ती अभिजीतप्रमाणे शेवटपर्यंत पोहोचणार का हे पाहणं औसुक्याचं ठरणार आहे. .राधा मुंबईकर नाही 'बिग बॉस मराठी ६' साठी आधी 'या' नृत्यांगनेला झालेली विचारणा; का दिला नकार? म्हणाली- शेवटच्या ३ दिवसात... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.