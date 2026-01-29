मैत्री तुटली! अभिषेक बजाज आणि प्रणित मोरेनं एकमेकांना केलं अनफॉलो, 'हे' आहे मोठं कारण?

Bigg Boss 19 Friendship in Trouble : बिग बॉस हिंदीचा १९ वा सीझन प्रचंड रंगला. त्या सीझनचा विजेता गौरव खन्ना ठरला. मराठमोळा स्टॅण्डअप कॉमेडियम प्रणित मोरे देखील बिग बॉस १९ च्या घरात आपली जागा निर्माण केली. शेवटच्या तीन स्पर्धकांमध्ये प्रणित पहायला मिळाला. बिग बॉसच्या घरात सुरुवातीला गौरव आणि प्रणितची मैत्री प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. प्रणितचं मालती चहरसोबत नाव जोडलं गेलं होतं. तसंच प्रणितची एका सदस्यासोबत चांगली मैत्री झाली होती. .बिग बॉस १९ मध्ये प्रणित मोरे आणि अभिषेक बजाज यांच्यातील मैत्रीची देखील घरात चर्चा रंगली. बिग बॉस सीझन संपल्यानंतर सुद्धा अनेक वेळा दोघे एकत्र दिसले. परंतु आता सोशल मीडियावर निर्दशनात आलं की, दोघेही एकमेकांना फॉलो करत नाही. दोघेही सोशल मीडियावर अॅक्टिव्ह असतात. बिग बॉस संपल्यानंतर अभिषेक आणि प्रणित एकत्र दिसले होते. परंतु आता दोघांनी एकमेकांना अनफॉलो केल्यानं दोघांची मैत्री तुटली का? असा चर्चा होताय. .नक्की काय झालं होतं?बिग बॉसच्या घरात प्रणित मोरेला एक स्पेशल पॉवर मिळाली होती. त्यावेळी प्रणितला एका सदस्याला एलिमिनेशनपासून वाचवण्याची संधी देण्यात आली. सलमानने त्याला विचार करुन निर्णय घेण्यास सांगितलं होतं. सलमान प्रणितला म्हणालेला की, 'शोमध्ये ज्याने जास्त योगदान दिलं असेल त्याला वाचव' त्यावेळी प्रणितचे अभिषेकच नाव न घेता अशनूरचं नाव घेतलं. त्यामुळे अभिषेकसह चाहते प्रचंड नाराज झाले होते..त्यात आता दोघानीही एकमेकांना अनफॉलो केलं असल्यानं कुठेतरी दोघांच्या मनात एकमेकांचा राग होता का? असा प्रश्न निर्माण झालाय. चाहत्यांनाही दोघांनी एकमेकांना अनफॉलो केल्याचं पाहून धक्का बसलाय. सध्या सोशल मीडियावर दोघांची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .Premium|cinema trend in India : ओटीटीच्या युगात भारतीय सिनेमाचा नवा अध्याय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.