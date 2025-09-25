'मराठी माणसाला हे लोक सतत तुच्छ समजतात' प्रणित मोरेची खिल्ली उडवणाऱ्यांवर भडकला डीपी दादा, म्हणाला...'हिंदी लोकं मनं दुखावताय...'

बिग बॉस हिंदीच्या 19व्या पर्वात स्पर्धेकांचे वेगवेगळे रुप पहायला मिळताय. यामध्ये शोमध्ये दिवसेंदिवस ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. यात मराठमोळा स्टॅण्डअप कॉमेडियन प्रणित मोरे सुद्धा सहभागी झालाय. सगळेच मराठी लोक प्रणितला पाठिंबा देताना दिसत आहे. या शोमध्ये आपल्या विनोदी स्वभावाने प्रणितने सर्वांची मनं जिंकली आहेत. त्यामुळे घरातील प्रत्येक सदस्याने प्रणित लक्ष केलय. कलर्स टीव्हीने बिग बॉसचा नवीन प्रोमो शेअर केलाय. या प्रोमोमध्ये अमाल मलिकने त्याची खिल्ली उडवली. त्यानंतर धनंजय पोवारने संताप व्यक्त केलाय. .बिग बॉस मराठीमध्ये चर्चेत राहिलेल्या धनंजय पोवारने त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये त्यांनं म्हटलं की, 'बघितलं ना हा व्हिडिओ? हे असं मराठी माणसासोबत केलं जातं. सतत मराठी माणसाला तुच्छ लेखलं जातं. सतत कमी पणाची वागणूक दिली जाते. महाराष्ट्रातल्या मनगटातील दम बघून त्यांनी असं घडवलय. हे हिंदी लोक ट्रोल करताय, चेष्टा मस्करी करताना दिसताय. यामुळे आमची मनं दुखावली जाताय.' असं त्याने पोस्टमध्ये म्हटलय..पुढे बोलताना डिपी दादा म्हणाला..'ट्रोल करताय ना, परंतु संपुर्ण महाराष्ट्र बघतोय. सोशल मीडिया वापरणारा सर्वात जास्त वर्ग महाराष्ट्रात आहे. प्रणित तू फक्त लढ. मराठी माणूस काय जोक नाहीय. 11 कोटी लोक म्हणून आम्ही मराठी माणसं तुझ्यासोबत आहोत. तु खेळत राहा.'.अनेकांनी व्हिडिओला कमेंट्स करत प्रणितला पाठिंबा दर्शवलाय. तसंच अमाल हारत असल्याने असं चुकीचं वागत असल्याचही बोललं जातय. कलर्स टीव्हीने शेअर केलेल्या व्हिडिओवर सुद्धा प्रणितला सपोर्ट करताना पहायला मिळतय. तसंच अमलवर टीका करताना पहायला मिळताय. .बाबो! एक्स गर्लफ्रेंड कतरिनाच्या 'गुड न्यूज'वर सलमानने खरंच दिल्या शुभेच्छा? भाईजानची 'ती' पोस्ट व्हायरल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.