Prani More: 'शेर आया.. शेर आया...' bigg boss 19 च्या घरात प्रणित मोरेची अशी होणार पुन्हा एन्ट्री? प्रोमो पाहून नेटकरी म्हणाले....

बिग बॉस 19 या शोमध्ये नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळत आहे. जसा जसा शो पुढे जातोय, तसे नवनवे ट्वीस्ट येताना पहायला मिळताय. दरम्यान अशातच आता बिग बॉसच्या घरात एक रोमाचंक घटना घडणार आहे. Bigg Boss 19 च्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक प्रोमो शेअर करण्यात आलाय. या प्रोमोमध्ये कॉमेडियन प्रणित मोरे पुन्हा शोमध्ये परत येण्याच्या हिंट देण्यात आल्यात..दोन आठवड्यापूर्वी डेंग्यू झाल्याच्या कारणामुळे प्रणितला शो सोडावा लागला होता. परंतु त्याच्या अचानक जाण्याने घरातील सदस्य आणि चाहत्यांना खुप मोठा धक्का बसला होता. दरम्यान अशातच आता प्रणित मोरे शोमध्ये पुन्हा येण्याची शक्यता आहे. Bigg Boss 19 मध्ये प्रणितची खास पद्धतीने एन्ट्री होणार आहे. सोशळ मीडियावर Bigg Boss 19च्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर नुकताच प्रोमो शेअर करण्यात आलाय..शुक्रवारच्या भागामध्ये म्हणजे आजच्या भागात प्रणित Bigg Boss 19 च्या घरात परत येणार आहे. सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये एन्ट्री स्टोअरच्या रुममधून होण्याची शक्यता आहे. स्टोअर रुमची घंटी वाजताच नीलम गिरीला तिथे कोणतरी असल्याचं जाणवतं. ते बाहेर येऊन सर्वांना कोणीतरी आत आहे असं सागतात. हे ऐकून अभिषेक बजाज आणि गौरव खन्ना लगेच ओळखतात की, प्रणितच परत आलाय. .नंतर फरहाना स्टोअरमध्ये जाते. स्टोअर रुमकडे पाहिल्यानंतर तिला धक्का बसतो. मृदुल आंनदाने आतमध्ये धावत जातो. त्याचवेळी घरातील अनेक सदस्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद ओसंडून वाहताना दिसतो. परंतु प्रोमोमध्ये प्रणितचा चेहरा किंवा काही दाखवण्यात आलं नाही. परंतु प्रोमोमध्ये कोणीतरी लपल्याची छोटीशी झलक मात्र पाहायला मिळते. यावरून सगळेच प्रणित आल्याचा अंदाज लावत आहे. .प्रणित येणार हे कळतास सोशल मीडियावर Pranit more ट्रेडिंगवर आला आहे. प्रोमोवर नेटकऱ्यांच्या भरपूर कमेंट्स येताना पहायला मिळताय. किंग इज बॅक, शेर आया, पुन्हा मजा येणार, अशा कमेट्स नेटकरी करताना पहायला मिळताय. त्यामुळे पुन्हा एकदा प्रणितचा कॉमेडी शो Bigg Boss 19 च्या घरात पहायला मिळणार आहे.