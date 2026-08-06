370 रुपयांच्या बिर्याणी वादानंतर प्रणित मोरेचं कमबॅक; पोस्ट करत म्हणाला, 'जे झालं ते...'

PRANIT MORE GHAYAL SHOW ANNOUNCEMENT: स्टॅण्डअप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमध्ये एका प्रेक्षकाने महिलेबाबत चुकीचं विधान केलं होतं. त्यांच्या विधानाला दुजोरा दिल्यामुळे प्रणित मोरे सुद्धा अडचणीत सापडला होता. तसंच त्याच्याच दुसऱ्या एका शोमध्ये मेडिकलच्या मुलीनेही वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. त्यानंतर प्रणितविरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान आता दोन महिन्यानंतर प्रणितने पुन्हा कमबॅकची घोषणा केलीय. .प्रणित मोरेने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर कमबॅक करणार असल्याचं चाहत्यांना सांगितलं. त्याने त्याच्या शोचं नाव 'घायल' असं दिलय. त्यात त्याने लिहलं की, 'जे झालं ते मी बदलू शकत नाही. परंतु स्वत:ला पुन्हा कसं घडवायचं हे माझ्या हातात आहे. घायल ही त्याच्या प्रवासाची कथा आहे. मुंबईत याची सुरुवात होत आहे.'.दरम्यान प्रणित मोरेच्या पोस्टवर चाहत्यांनी कमेंट करत पाठिंबा दर्शवलाय. अनेकांनी त्याला पुढील प्रवासासाठी शुभेच्छा सुद्धा दिल्यात. मुनव्वर फारुकीनं सुद्धा प्रणितला पाठिंबा दर्शवलाय. तर अनेकांनी त्याला ट्रोल करत 'इमोशनल कार्ड खेळतोय' असं म्हटलय. तर काहींनी 'शोच्या तिकीटाची किंमत ३७० रुपये आहे' असं म्हणत त्या वादाची पुन्हा आठवण करून दिलीय. .काही महिन्यांपूर्वी लोकप्रिय स्टॅण्डअप कॉमेडिअन समय रैना सुद्धा अडचणीत आला होता. प्रकरण मिटल्यानंतर त्याने कमबॅकची घोषणा केली होती. युट्यूबवर नवीन शो करत त्याने सर्वांना रडवलं होतं. त्यामुळे आता प्रणित मोरेच्या बाबतीत काय होणार? याकडे सर्वांचं लक्ष लागलय. .'लग्नाला १० वर्ष झाली पण आम्ही ४ वर्ष एकत्र राहिलो' मृणाल दुसानिस नवऱ्याबद्दल बोलताना म्हणाली; 'हल्लीच्या काळात मला माझ्यासाठी...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.