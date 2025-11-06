प्रणित मोरे आज बिग बॉसच्या घरात येणार? BB19 बाबत मिळाले नवीन मोठे अपडेट्स, तब्येत सुधारणा झाल्याची माहिती

Pranit More to Re-Enter: बिग बॉस 19 मध्ये प्रणित मोरे पुन्हा येणार असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर रंगत आहे. 'वीकेंड का वॉर' या स्पेशल भागात प्रणित घराबाहेर गेला होता. विविध सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्मवर प्रणितची भरपूर चर्चा झाली. सगळ्यात ट्रेंडिगवर प्रणित मोरे होता. तब्येतीच्या कारणास्तव Pranit More ला घराबाहेर जावं लागलं होतं. 'वीकेंड का वॉर' या स्पेशल भागात सलमानने स्पष्ट केलं होतं की, वैद्यकीय कारणासाठी प्रणितला घराबाहेर जावं लागणार आहे. .दरम्यान मृदूल तिवारी आणि अशुनर कौर या त्याच्या मित्रासह घरातील प्रत्येकांना प्रणित घराबाहेर जाणं धक्कादायक वाटलं होतं. दरम्यान आता Pranit More च्या चाहत्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. गेल्या काही दिवसापासून घरातून बाहेर आलेला प्रणित मोरे तब्येतीत सुधारणा झाल्यानंतर पुन्हा सीक्रेट रुममध्ये पाठवण्यात आलं होतं. बिग बॉस विषयी अपडेट देणाऱ्या सोशल मीडिया पेजवरुन या सदर्भात माहिती देण्यात आलीय. .या सोशल मीडिया पेजवरुन अशी माहिती देण्यात आलीय की, प्रणित मोरे 5 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा बिग बॉसच्या घरात परतणार आहे, असं वृत्त देण्यात आलय. दरम्यान आता प्रणितला सीक्रेट रुममध्ये पाठवलं होतं की, त्याला थेट घरात एन्ट्री देण्यात आलीय हे येणाऱ्या भागातच कळणार आहे. परंतु हे वृत्त समोर येताच चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. परंतु या बातमीत किती तथ्य आहे हे लवकरच कळेल. .दरम्यान Pranit More घराबाहेर आल्यानंतर घरातील सदस्यांनी सलमान खानला विचारलं होतं की, तो पुन्हा घरात येणार आहे का? त्यावर सलमानने नकारार्थी मान हालवली होती. परंतु आता या पोस्टमध्ये Pranit More पुन्हा घरात येणार असल्याच्या चर्चेनंतर पुन्हा प्रणित सोशल मीडियावर ट्रेडिंगवर आहे. .प्रेमाच्या हळव्या भावनांना स्पर्श करणारं 'सावरताना...' गाणं प्रदर्शित; मुक्ता-सचितच्या केमिस्ट्रीवर प्रेक्षक फिदा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.