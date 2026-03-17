अरे वाह! 'पारु' मालिकेनंतर प्रसाद जवादेला मिळाली नवी मालिका, पूर्वा कौशिकसोबत नवी जोडी, प्रोमो Viral

AFTER 'PARU', PRASAD JAWADE RETURNS WITH 'DEEP JYOTI': सध्या मराठी मनोरंजनविश्वात नवनवीन मालिका येताना पहायला मिळताय. टीआरपीच्या यादीत अव्वल राहण्यासाठी अनेक वाहिन्या नवं काहीतरी दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतात. यासाठी कधी मालिकचं कथानक बदललं जातं, तर कधी जुन्या मालिका बंद करुन नव्या मालिका सुरु केल्या जातात. अशातच आता झी मराठीनं एका नव्या मालिकेचा प्रोमो शेअर केलाय. .झी मराठीवर सनई चौघडे ही मालिका नुकतीच प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. आता या पाठोपाठ 'दीप ज्योती' या नव्या मालिकेचा प्रोमो शेअर करण्यात आला. काही दिवसापूर्वी या मालिकेची घोषणा करण्यात आली होती. ही मालिका कधी सुरु होतेय, वेळ कोणती असेल, कलाकार कोण असतील? या सगळ्यांची प्रेक्षकांना उत्सुकता लागली होती. दरम्यान अशातच आता झी मराठीने त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर प्रोमो शेअर केलाय. .या प्रोमोमध्ये आई कुठे काय करते फेम अभिनेता ओमकार गोवर्धन घरातून निघून जाताना पहायला मिळतोय. याचवेळी बाहेरून बॉल येतो आणि कपाट्याच्या काचेवर बसतो. आणि त्यावेळी मुख्य अभिनेत्रीची एन्ट्री होते. .या मालिकेत ज्योती ही भूमिका मराठी अभिनेत्री पूर्वा कौशिकनं साकारली आहे तर मुख्य अभिनेता दीप म्हणून प्रसाद जावेद पहायला मिळणार आहे. तुटलेल्या गोष्टीतही नवा करिण शोधणारी ज्योती, आणि आईच्या विरहाने मनातून पुर्णपणे तुटलेला दीप असं म्हणत झी मराठीने प्रोमो शेअर केलाय..दरम्यान यापूर्वी पूर्वा कौशिक झी मराठी वाहिनीवरील 'शिवा' मालिकेत पहायला मिळाली होती. तर प्रसाद जवादे पारू मालिकेत होता. त्याची मालिका अचानक बंद करण्यात आली. त्यामुळे आता या मालिकेत प्रसादचा एक वेगळा अभिनय पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.