‘फक्त टी-शर्ट घालून…’ तुकाराम मुंढेंचा सेलिब्रिटींच्या समर्थनावर सवाल, प्रीती झिंटा-मल्लिकाचा उल्लेख करत म्हणाले

TUKARAM MUNDHE REACTS TO CELEBRITY SUPPORT: महाराष्ट्र अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे सध्या खाद्यपदार्थच्या भेसळीविरोधात कारवाई करत आहे. आता त्यांच्या या मोहिमेला बॉलिवूडमधूनही पाठिंबा मिळताना पहायला मिळतोय. अभिनेत्री प्रीती झिंटा आणि मल्लिका शेरावत यांनी सोशल मीडियावर तुकाराम मुंढे यांचं कौतूक केलं होतं. सलमान खान, मनोज बाजपेयी आणि ट्विंकल खन्ना यांच्यासह इतर काही सेलिब्रिटींनीही त्यांच्या कारवाईची दखल घेतली आहे..दरम्यान काही दिवसांपूर्वी प्रीती झिंटा एका काळ्या रंगाच्या टी-शर्टमध्ये दिसली होती. या टी-शर्टवर Team Tukaram Mundhe असं लिहिण्यात आलं होतं. याबद्दल त्यांना विचारण्यात आलं असता 'आता या हिरोंचा गौरव करण्याची वेळ आली' असं तिने म्हटलं होतं. .प्रीतीच्या या समर्थनाबद्दल बोलताना तुकाराम मुंढे म्हणाले की, त्यांनी प्रीतीसोबत वैयक्तिकरित्या किंवा फोनवरून कोणताही संवाद साधलेला नाही. मात्र, तिने ‘Team Tukaram Mundhe’चा उल्लेख केल्याबद्दल त्यांनी आभार व्यक्त केले. .यावेळी बोलताना ते असही म्हणाले की, “फक्त ‘Team Tukaram Mundhe’ असा टी-शर्ट घालणं पुरेसं नाही. केवळ नाव किंवा शीर्षक दाखवून उपयोग नाही; प्रत्यक्ष काम झालं पाहिजे आणि योग्य विचारसरणी स्वीकारली पाहिजे,”.मल्लिका शेरावतने सुद्धा सोशल मीडियावर व्हिडीओ शेअर करत इडली आणि चटणी खाताना तुकाराम मुंढेंचं कौतुक केलं. हिंदी-मराठी मिश्र भाषेत बोलताना तिने, “आप की वजह से अब मैं शांती से खाना खा सकती हूं... आपकी नजरों से कुछ बचता नहीं,” असं म्हटलं होतं. .त्यावर तुकाराम मुंढे यांनी प्रतिक्रिया देत, “मी माझ्या परीने काम करत आहे आणि माझी जबाबदारी पार पाडण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र, हे केवळ एका व्यक्तीचं काम नाही; हा टीमचा प्रयत्न आहे,” असं त्यांनी स्पष्ट केलं..न्यूड व्हिडीओ लीक झाल्यानंतर राधिका आपटेला घराबाहेर पडणंही झालं होतं कठीण; म्हणाली, ‘मी खूप घाबरले होते…’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.