ठरलं तर मग मालिकेत मोठा ट्विस्ट, प्रिया जेलरच्या डोळ्यात धूळ फेकून तुरुंगाबाहेर, अश्विन पुन्हा तिच्या जाळ्यात अडकणार

प्रिया आजारपणाचं नाटक करून तुरुंगातून सुटली.सायली अस्मिता-प्रतापच्या वर्तनावर संशय व्यक्त करते.अश्विन प्रियाची काळजी घेतो; महिपत तिला धीर देतो..ठरलं तर मग मालिकेच्या आजच्या भागात सायली सतत अस्मिता आणि प्रतापचं वागणं संशयास्पद वाटत असल्याचं प्रतिमाला सांगते. तेव्हा प्रतिमा वेळ सांभाळण्याचा प्रयत्न करते. मात्र सायलीला ते पटत नाही. त्यात अर्जुन जाऊन बोलतो की मला अजून नाटक करता येणार नाही. मला माझ्या बायकोच्या डोळ्यात पाणी आलेलं आवडणार नाही. परंतु या नाटकामुळे सायली मम्मा एकत्र येणार असेल तर मी हे आपल्याला करावं लागेल अशी समजून घातली जाते..तर दुसरीकडे प्रिया तुरुंगातून बाहेर येण्यासाठी नाटक करताना दाखवण्यात आलय. ती आजरपणाचं नाटक करुन तुरुगातून बाहेर येते. रुग्णालयात सुद्धा ती अश्विनला फसवत असते. अश्विनला प्रियाची प्रचंड काळजी वाटत असते. प्रिया अश्विनला म्हणते, साक्षीच्या वडिलाने तिच्यासाठी किती पैसे देऊन वकील आणला. पण माझ्यासाठी कोणीच तयार नाहीय. मला पुन्हा आता जेलमध्ये जावं लागणारे. त्याचं अश्विनला प्रचंड वाईट वाटतं. पण मनातल्या मनात प्रिया अश्विनला मुर्ख ठरवत असते..साक्षी महिपतीला फोन करुन सांगते की, 'हुशारीने प्रिया जेलमधून बाहेर आलीय. तिने अन्न-पाणी सोडलं होतं. मग तिचा बीपी लो झाला आणि ती चक्कर येऊन पडली. तिला आता हॉस्पिटलमध्ये नेण्यात आलय. ती पुन्हा काहीतरी कारणाने तिथून सुटनाच्या प्रयत्न करणार. मला इथून बाहेर पडायचं आहे.' दरम्यान महिपत तिला धीर देत समजावतो. .FAQs.प्रिया तुरुंगातून बाहेर कशी आली?प्रिया आजारपणाचं नाटक करून तुरुंगातून सुटली..अश्विनला प्रियाची काळजी का वाटते?प्रिया तिचे नाटक करत असल्यामुळे अश्विन चिंतित होतो..सायली कोणाच्या वर्तनाबद्दल संशयास्पद आहे?सायली अस्मिता आणि प्रतापच्या वागण्याबद्दल संशय व्यक्त करते..अर्जुन नाटक करण्यास का तयार नाही?अर्जुन म्हणतो की बायकोच्या डोळ्यात पाणी आलेलं आवडणार नाही.