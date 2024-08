Priyanka Chopra Esakal

Premier

Priyanka Chopra Viral Video: म्हणूनच आहे प्रियांका सगळ्यांची राणी ; ट्रेलर लाँचला चिमुरड्याला दिलेली वागणूक बघून होतंय कौतुक

Priyanka Chopra heartfelt gesture with kid went viral on social media: अभिनेत्री आणि निर्माती प्रियांका चोप्रा हिने तिच्या पाणी सिनेमाच्या ट्रेलर लाँचवेळी चिमुरड्याला दिलेली वागणूक पाहून सगळेजण तिचं कौतुक करत आहेत. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया.