‘राजा शिवाजी’चा बॉक्स ऑफिसवर धडाका; ‘बाईपण भारी देवा’ला टाकलं मागे, कमावला इतक्या कोटींचा गल्ला

RAJA SHIVAJI BECOMES SECOND HIGHEST GROSSING MARATHI FILM: मराठी सिनेसृष्टीतील सर्वांत मोठ्या बजेटमध्ये बनवलेला सिनेमा 'राजा शिवाजी' बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालताना पहायला मिळतोय. अभिनेता रितेश देशमुख याने दिग्दर्शित केलेल्या सिनेमानं दुसऱ्या आठवड्यातही दमदार कमाई केली आहे. त्याने मराठीतील अनेक सिनेमांचे रेकॉर्ड मोडले आहे. दरम्यान मराठीतील सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या सिनेमांपैकी दुसऱ्या स्थानी राजा शिवाजी सिनेमानं स्थान मिळवलय. .सॅकनिल्कच्या रिपोर्टनुसार 'राजा शिवाजी' सिनेमानं १४ व्या दिवशी भारतात जवळपास १.९० कोटी रुपयांची कमाई केली आहे. दर या दुसऱ्या आठवड्यात सिनेमानं २४ कोटींचा गल्ला कमवला आहे. पहिल्या आठवड्यात या सिनेमानं तब्बल ५२.६५ कोटी रुपये मिळवले होते. तर आतापर्यंत या सिनेमानं ९१.१० कोटींची कमाई केली आहे..राजा शिवाजीनं वर्ल्डवाइड कमाईत मोठी झेप घेतली असून 'बाईपण भारी देवा' या सिनेमाचा विक्रम मोडला आहे. त्यामुळे सर्वांधिक कमाई करणाऱ्या मराठी सिनेमांमध्ये दुसऱ्या स्थानी राजा शिवाजी सिनेमा पोहचलाय. बाईपण भारी देवा या सिनेमानं ९०.५० कोटींचा गल्ला कमवला होता. त्याचा रेकॉर्ड मोडत राजा शिवाजी सिनेमानं ९१ कोटीपेक्षा जास्त कमाई केलीय. मराठीमध्ये सर्वाधिक कमाई करणारा सिनेमा सध्या सैराट हा आहे. या सिनेमानं ११० कोटी रुपायंची कमाई केली होती. .सगळ्यात जास्त कमाई करणारे मराठी सिनेमे१ ) सैराट (२०१६) ११० कोटी२) राजा शिवाजी (२०१६) ९१ कोटी ३) बाईपण भारी देवा (२०२३) ९०.५० कोटी४) वेद (२०२२) ७३ कोटी५) नटसम्राट (२०१६) ४६ कोटी.'या' क्रिकेटरच्या प्रेमात वेडी होती माधुरी दीक्षित, अभिनेत्री म्हणाली... 'मी त्यांच्या प्रेमात वेडी आहे, मला ते इतके...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.