जय शिवराय! 'या' सिनेमागृहात 'राजा शिवाजी' सिनेमा मोफत पाहता येणार, पहा संपूर्ण यादी

WATCH RAJA SHIVAJI FOR FREE: अभिनेता रितेश देशमुख आणि सलमान खान यांचा 'राजा शिवाजी' हा सिनेमा १ मे रोजी म्हणजेच आज प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे. या सिनेमात रितेश देशमुख याने शिवाजी महाराजांची भूमिका साकारली आहे. तर अभिषेक बच्चन याने संभाजी महाराजांची भूमिका साकरली आहे. या सिनेमातील सलमानची जिवा महालची भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. .राजा शिवाजी सिनेमात रितेशसह जेनिलिया, संजय दत्त, भाग्यश्री, विद्या बालन, सलमान, अभिषेक बच्चन, सचिन खेडेकर, महेश मांजरेकर यांनी महत्त्वाच्या भूमिका साकरल्या आहेत. दरम्यान पहिल्याच दिवशी हा सिनेमा पाहण्यासाठी प्रेक्षकांची गर्दी होताना पहायला मिळतेय. दरम्यान १ मे रोजी म्हणजेच आज तुम्हाला 'राजा शिवाजी' हा सिनेमा मोफत पाहण्याची संधी मिळणार आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त शिवसेनेकडून 'राजा शिवाजी' सिनेमाचं विशेष स्क्रिनिंग आयोजित करण्यात आलं आहे. दुपारी ३ वाजता वरळी इथल्या फिनिक्स पलेडीएम इथं सिनेमाचं आयोजन करण्यात आलंय. यावेळी पक्षातील नगरसेवक, आमदार पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत. .शिवसेना पक्षाच्या सोशल मिडिया अकाऊंटवरुन मोफत सिनेमाबाबत घोषणा करण्यात आली. तसंच वरळीसह अनेक ठिकाणी राजा शिवाजी हा सिनेमा मोफत दाखवण्यात येणार आहे. कोणत्या ठिकाणी सिनेमा फ्रीमध्ये पहायला मिळेल याची लिस्टसुद्धा शिवसेनेच्या वतीनं जाहीर करण्यात आली आहे. सध्या सोशल मीडियावर राजा शिवाजीची मोठी चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .राजा शिवाजी हा सिनेमा रितेश देशमुख याने दिग्दर्शित केला आहे. तसंच या सिनेमाची निर्मिती जेनिलिया देशमुख हिने केली आहे. या सिनेमाने रिलीजआधीच रेकॉर्ड बनवले आहे. १०० कोटींच्या बजेटमध्ये बनवलेला हा सिनेमा रिलीज आधी १९३ कोटींची कमाई केली होती.सध्या सोशल मीडियावर राजा शिवाजीचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .चाहत्यांना कसा वाटला 'राजा शिवाजी' सिनेमा? एक्सवर पोस्ट करत नेटकरी म्हणाले...'फुल पैसा वसूल'.