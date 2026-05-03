‘राजा शिवाजी’चा बॉक्स ऑफिसवर धडाका! दुसऱ्या दिवशी केली 'इतक्या' कोटींची कमाई

RAJA SHIVAJI CREATES BUZZ:'राजा शिवाजी' सिनेमा प्रदर्शित होताच सगळीकडे चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. सिनेमाचा ट्रेलर प्रदर्शित झाल्यापासून सिनेमा कधी येणार ? याबाबत प्रेक्षकांना उत्सुकता लागली आहे. सिनेमा रिलिज होण्यापूर्वीच या सिनेमानं आधीच बुकिंग झालं होतं. दरम्यान या सिनेमानं पहिल्याच दिवशी कोट्यवधीची कमाई केली होती. सोशल मीडियावर सिनिमातील सीन मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताय..राजा शिवाजी सिनेमाचं दिग्दर्शन रितेश देशमुख याने केलय, तर जेनिलियाने या सिनेमाची निर्मिती केलीय. या सिनेमात सलमान खानसह अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, दिशा परदेशी, महेश मांजरेकरसह अनेक कलाकारांनी महत्त्वाची भूमिका केलीय. हा सिनेमा मराठीसह हिंदी भाषांमध्ये प्रदर्शित झालाय. .हा सिनेमानं प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहे. या सिनेमातील अनेक सीनची सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. आता बॉक्स ऑफिसवर दुसऱ्या दिवशी किती कमाई केली हे जाणून घेऊया... सॅल्कनिकनुसार, प्रदर्शित झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सिनेमाचे 6 हजार २७५ शो होते. या सिनेमानं दुसऱ्या दिवशी १०.५५ कोटींची कमाई केलीय. मराठी भाषेतील सिनेमानं ७.१५ कोटी आणि हिंदी भाषेत ३.४० कोटींची कमाई केलीय. या सिनेमानं आतापर्यंत २१.९ कोटींचा गल्ला कमावलाय. .रितेश देशमुखच्या दोन्ही मुलांनी रियान आणि राहीलने सुद्धा सिनेमातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलय. तसंच रितेशचा भाऊ धिरज देशमुख सुद्धा सिनेमात पहायला मिळतय. या सिनेमातील सलमान खान याने साकारलेली जीवा महालाची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती. सध्या त्यांच्या डायलॉगचे व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होताय.