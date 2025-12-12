Premier

'राजा शिवाजी' सिनेमामध्ये संजय दत्त अफजलखान! संजू बाबाचा सेटवरील 'डेडली' लूक व्हायरल

SANJAY DUTT’S AFZALKHAN LOOK VIRAL: रितेश आणि जेनिलियाच्या ‘राजा शिवाजी’ सिनेमातून संजय दत्त अफजलखानच्या भूमिकेत दिसणार असून त्याचा सेटवरील लूक सध्या सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.
Apurva Kulkarni
Riteish Deshmukh’s ‘Raja Shivaji’: अभिनेता रितेश देशमुख याच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाचं शुटिंग गेल्या काही दिवसापासून सुरु आहे. हा सिनेमा रितेश आणि जेनिलियाचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. गेल्या काही दिवसापासून दोघेही या सिनेमासाठी रात्र-दिवस मेहनत घेत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शौर्यगाथा सांगणाऱ्या या सिनेमात अनेक मोठे कलाकार पहायला मिळणार आहे.

