'राजा शिवाजी' सिनेमामध्ये संजय दत्त अफजलखान! संजू बाबाचा सेटवरील 'डेडली' लूक व्हायरल

Riteish Deshmukh's 'Raja Shivaji': अभिनेता रितेश देशमुख याच्या 'राजा शिवाजी' सिनेमाचं शुटिंग गेल्या काही दिवसापासून सुरु आहे. हा सिनेमा रितेश आणि जेनिलियाचा ड्रीम प्रोजेक्ट आहे. गेल्या काही दिवसापासून दोघेही या सिनेमासाठी रात्र-दिवस मेहनत घेत आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांची शौर्यगाथा सांगणाऱ्या या सिनेमात अनेक मोठे कलाकार पहायला मिळणार आहे. .राजा शिवाजी या सिनेमामध्ये संजय दत्त हा अफजल खानच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. अशातच काही दिवसापूर्वी राजा शिवाजी या सिनेमाच्या सेटवरील संजय दत्तचा लूक समोर आला आहे. त्याचा सेटवरील व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. .पिंकव्हिलाच्या इन्स्टाग्रामवर अफजल खानच्या लूकमधील संजय दत्तचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये अत्यंत भलाढ्य आणि थरारक लूक संजूबाबाचा पहायला मिळतोय. अफझल खानाच्या भूमिकेतील त्याची वेशभूषा एकदम साजेशी अशी आहेत. त्याचा लूक पाहून खलनायक म्हणून तो सिनेमात छाप पाडेल असं एकंदरीत पहायला मिळतय. .संजय दत्तने याआधी देखील अनेक खलनायकाच्या भूमिका साकरल्या आहे. त्याची अग्निपथ सिनेमातील खलनायिकाची भूमिका तर प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली होती. तसंच केजीएफ २ मध्ये देखील त्याचं नकारात्मक पात्र प्रेक्षकांना प्रचंड आवडलं होतं. क्रूर भूमिकांमधून संजू बाबाने आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनात घर केलय..सिनेमा कधी प्रदर्शित होणार?'राजा शिवाजी' हा सिनेमा 1 मे 2026 रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या सिनेमात महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, जितेंद्र जोशी, अभिषेक बच्चनसह अनेक दिग्गज कलाकार पहायला मिळणार आहे. राजा शिवाजी या सिनेमाची निर्मिती जेनिलिया देशमुख आणि ज्योती देशापंडे यांनी केली आहे. सहा भाषांमध्ये हा सिनेमा रिलीज होणार आहे.