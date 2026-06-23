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'राजा शिवाजी'चा ओटीटीवर धडाका! घरबसल्या पाहता येणार, पण कधी आणि कुठे?

RAJA SHIVAJI OTT RELEASE DATE AND NETFLIX STREAMING UPDATE:रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' या ऐतिहासिक सिनेमाने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी कामगिरी करत 100 कोटींपेक्षा अधिक कमाई केली. मराठी चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक कमाई करणारा सिनेमा ठरलेल्या या चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजची चाहत्यांना उत्सुकता लागली आहे.
RAJA SHIVAJI

RAJA SHIVAJI

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RITEISH DESHMUKH DIRECTORIAL RAJA SHIVAJI OTT PREMIERE: अभिनेता रितेश देशमुख याने दिग्दर्शित केलेला राजा शिवाजी सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. या सिनेमानं १०० कोटींच्या वर गल्ला कमावला. मराठीत सर्वाधिक कमाई करणारा हा सिनेमा ठरलाय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यावर आधारित या सिनेमाला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिले. दरम्यान आता हा सिनेमा घरबसल्या पहायला मिळणार आहे. हा ब्लॉकबस्टर सिनेमा ओटीटीवर कधी आणि कुठे पाहता येणार? हे जाणून घेऊया.

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