'राजा शिवाजी'चा ओटीटीवर धडाका! घरबसल्या पाहता येणार, पण कधी आणि कुठे?

RITEISH DESHMUKH DIRECTORIAL RAJA SHIVAJI OTT PREMIERE: अभिनेता रितेश देशमुख याने दिग्दर्शित केलेला राजा शिवाजी सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घातला. या सिनेमानं १०० कोटींच्या वर गल्ला कमावला. मराठीत सर्वाधिक कमाई करणारा हा सिनेमा ठरलाय. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या शौर्यावर आधारित या सिनेमाला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रेम दिले. दरम्यान आता हा सिनेमा घरबसल्या पहायला मिळणार आहे. हा ब्लॉकबस्टर सिनेमा ओटीटीवर कधी आणि कुठे पाहता येणार? हे जाणून घेऊया..राजा शिवाजी ओटीटीवर कधी आणि कुठे रिलीज होणार?राजा शिवाजी हा सिनेमा मराठीतील रेकॉर्डब्रेक कमाई करणारा सिनेमा आहे. आता हा सिनेमा ओटीटीवर रिलीज होण्यासाठी सज्ज झालाय. एबीपी लाइव्हने दिलेल्या वृत्तानुसार लवकरच राजा शिवाजी सिनेमा नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे. २६ जून रोजी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असल्याचं बोललं जातय. परंतु अद्याप नेटफ्लिक्सकडून याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही. .दरम्यान राजा शिवाजी सिनेमानं एकूण ११० कोटींचं कलेक्शन केलय. बॉक्स ऑफिसवर शंभर कोटींपेक्षा जास्त कमाई करणारा मराठीतील राजा शिवाजी हा पहिला सिनेमा आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता ओटीटीवर सिनेमा रिलीज होण्याची उत्सुकता लागली आहे. .'त्यांना चांगलाच अनुभव आहे' Lock Up सुरु होण्याआधीच राडा! सलमान-संजय दत्त बद्दल प्रश्न विचारताच भडकला रितेश, म्हणाला....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.