'शिवाजी राजं म्हणायचं', 'राजा शिवाजी'मधील सलमान खान प्रेक्षकांना प्रचंड भावला, शत्रूंना म्हणाला...

RAJA SHIVAJI: SALMAN KHAN'S POWERFUL CAMEO: रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' हा सिनेमा सगळीकडे प्रदर्शित झाला आहे. सिनेमा प्रदर्शित होताच सगळीकडे 'राजा शिवाजी'ची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. या सिनेमात रितेश देशमुखसह सलमान खानच्या कैमिओची चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. नेटकऱ्यांना जिवा महालामधील सलमान खान प्रचंड आवडला आहे. त्यांची आतापर्यंत कुठेच झलक पहायला मिळाली नव्हती. परंतु आता सिनेमा प्रदर्शित होताच सिनेमातील सलमान खानची भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरली आहे. .एक्स अकाऊंटवर सिनेमाच्या रिव्ह्यू देताना अनेकांना राजा शिवाजीमधील सलमान खानच्या एन्ट्रीचा व्हिडिओ शेअर केलाय. यामध्ये सलमानचा मावळ्याचा लूक प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरलेलं पहायला मिळतय. पिळदार मिश्या, डोक्यावर फेटा आणि भगवा अंगरखा यामुळे सलमान प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला आहे. .छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अंगरक्षक जीवा महाल याची भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड भावली आहे. अफजल खानला कंठस्नान घालताना जीवा महालाने महाराजांना केलेलं रक्षण या भूमिकेसाठी सलमान पुर्णपणे उतरल्याचं प्रेक्षक म्हणतात.तसंच शेअर करण्यात आलेल्या व्हिडिओमध्ये सलमानच्या डायलॉगने प्रेक्षकांची मनं जिंकली आहे. 'शिवाजी नाही, शिवाजी राजं म्हणायचं' असं म्हटलंय. त्याचं हे वाक्य ऐकताच थिएटरमध्ये टाळ्या शिट्ट्या ऐकू आल्यात. .सध्या राजा शिवाजी सिनेमातील सलमान खानची एन्ट्रीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. परंतु काही कारणामुळे त्याच्या एन्ट्रीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरुन हटवण्यात आला आहे. त्याचा दमदार अभिनय प्रेक्षकांना प्रचंड आवडला आहे. या सिनेमात सलमानसह अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, जिनिलीया देशमुख,सह संजयदत्त यांची मुख्य भूमिका पहायला मिळेल. १०० कोटींचं बजेट असलेला हा सिनेमा नक्की प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल..चाहत्यांना कसा वाटला 'राजा शिवाजी' सिनेमा? एक्सवर पोस्ट करत नेटकरी म्हणाले...'फुल पैसा वसूल'.