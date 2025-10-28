Premier

बापरे! रजनीकांतच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी, तपास सुरु, घराबाहेर पोलिस बदोबस्त वाढवला

RAJINIKANTH RECEIVES BOMB THREAT VIA EMAIL: सुपरस्टार रजनीकांतच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली आहे. मेलद्वारे ही धमकी देण्यात आली असून पोलिस या प्रकरणाचा अधिक तपास करत आहे. दरम्यान थलायवाच्या घराबाहेर पोलिस बदोबस्त वाढवण्यात आला आहे.
तामिळनाडूमध्ये एका मेलने मोठी खळबळ उडवली होती. कारण काही अज्ञात व्यक्तींनी अभिनेता रजनीकांत, अभिनेता धनुष आणि तामिळनाडू काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष के.सेल्वपेरुंथगई यांचं घर बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिली होती. ही धमकी एका मेलद्वारे करण्यात आली होती. या बातमीनंतर एकच तारांबळ उडाली. नेमकं काय प्रकरण आहे जाणून घेऊया...

