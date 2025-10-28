बापरे! रजनीकांतच्या घराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी, तपास सुरु, घराबाहेर पोलिस बदोबस्त वाढवला

तामिळनाडूमध्ये एका मेलने मोठी खळबळ उडवली होती. कारण काही अज्ञात व्यक्तींनी अभिनेता रजनीकांत, अभिनेता धनुष आणि तामिळनाडू काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष के.सेल्वपेरुंथगई यांचं घर बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिली होती. ही धमकी एका मेलद्वारे करण्यात आली होती. या बातमीनंतर एकच तारांबळ उडाली. नेमकं काय प्रकरण आहे जाणून घेऊया....धमकीचा ईमेल मिळताच सोमवारी तेयनाम्पेट पोलिस बॉम्ब पथकाने रजनीकांतच्या घराची तसंच गार्डनची तपासणी केली. तसंच सुरक्षेसाठी पोलिस बदोबस्त वाढवण्यात आला. परंतु अभिनेत्याच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी कोणतीही अनोळखी व्यक्ती घरात आली नसल्याची माहिती दिली. त्यामुळे हा मेल खोटा असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. .रजनीकांतनंतर पोलिसांनी अभिनेता धनुष आणि टीएनसीसी अध्यक्ष सेल्वपेरुंथगई यांच्या घराची देखील तपासणी केली. परंतु तिथं देखील कोणता स्फोटक पदार्थ आढळून आला नाही. त्यामुळे हा मेल केवळ एक अफवा असल्याचं अधिकृतपणे घोषित करण्यात आलं. पंरतु त्या मेलनंतर खुप मोठा गोंधळ उडाला होता. रजनीकांतच्या चाहत्यांना थलायवाची काळजी लागली होती. .तामिळनाडूमध्ये गेल्या काही दिवसापासून मोठ्या लोकांना, सेलिब्रिटींना धमक्या मेल सतत येत असल्याचं निदर्शनात आलं आहे. बॉम्बने उडवण्याच्या धमक्या सतत्यानं वाढत असल्याचं पहायला मिळतय. उपराष्ट्रपती राधकृष्ण यांच्या निवासस्थानी सुद्धा बॉम्ब ठेवल्याची धमकी मिळाली होती. त्यामुळे प्रशासनाने चिंता व्यक्त केली आहे. .दरम्यान चैन्नई पोलिस घटनेचा तपास करत आहे. तसंच धमकी देणाऱ्या ईमेलचं मूळ शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला जातोय. परंतु सतत धमक्या येत असल्यानं रजनीकांतच्या चाहत्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. प्रशासन याबाबत अधिक तपास करत आहे. .पत्नीमुळे उदय सामंत आले अडचणीत? बालनाट्य स्पर्धेमध्ये राजकीय दबाव, काय आहे नवा वाद .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.