थैलावाचा साधेपणा! रस्त्यावर केलं जेवण, कामातून घेतला आध्यात्मिक ब्रेक

सुपरस्टार रजनीकांत यांचा मोठा चाहता वर्ग आहे. त्यांची एक झलक पाहण्यासाठी चाहते आतुरतेने वाट पाहत असतात. रजनीकांत यांना अनेक चाहते देव मानतात. त्यांच्या फोटोचा दुधाने अभिषेकही करतात. अभिनयामध्ये जसा त्यांचा वेगळा अंदाज पहायला मिळतो. तितकेच साधे ते खऱ्या आयुष्यात आहेत. इतके मोठे अभिनेते असूनही ते एकदम साधेपणाने आयुष्य जगतात. सोशल मीडियावर त्यांच्या व्हिडिओ, फोटो नेहमीच व्हायरल होत असतात..अशातच आता रजनीकांत यांनी त्यांच्या कामातून वेळ काढत उत्तराखंडमधील ऋषिकेश इथं दर्शन घेतलं. ऋषिकेश सहलीदरम्यानचा त्यांचे अनेक फोटो चर्चेत विषय ठरले. त्यातील एक फोटो विशेष ठरला. या फोटोतील त्यांचा साधेपणा पाहून चाहते अजूनच त्यांच्या प्रेमात पडलेत. साधेपणा पाहून चाहते खूश झालेत..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या फोटोमध्ये थलैवा एका रस्त्याच्या कडेला उभे राहून ताटात जेवण करताना दिसून आले. त्यांच्या मागे गाडी उभी असलेलं दिसून आलं. यावेळी रजनीकांत यांनी ऋषिकेशमधील स्वामी दयानंद आश्रमाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी गंगा घाटावरील आरतीला उपस्थिती लावली. त्यांचे आश्रम भेटीदरम्यानचे काही पुजाऱ्यांसोबतचे फोटोही सोशल मीडियावर व्हायरल झालेत..त्यांचा इतका साधेपणा पाहून चाहत्यांनी त्यांचं कौतूक केलंय. सध्या त्यांचा रस्त्यावर जेवतानाचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. रजनीकांत यांच्याबद्द बोलायचं झालं तर नुकताच त्यांचा कुली चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आहे. आता ते जेलर २ मध्ये पहायला मिळणार आहे. या चित्रपटाच्या शुटिंगलाही सुरुवात झालीय.