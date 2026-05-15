बापरे! रजनीकांतच्या ‘जेलर 2’ सेटवर हादरवणारी घटना; विजेचा धक्का लागून एकाचा मृत्यू

NELSON DILIPKUMAR'S JAILER 2 IN NEWS AFTER SHOCKING SET ACCIDENT: सुपरस्टार रजनीकांत याचा बहुचर्चित सिनेमा जेलर २ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. पंरतु या सिनेमाच्या सेटवर एक धक्कादायक घटना घडली आहे. या सिनेमाच्या आर्ट डिपार्टमेंटमध्ये काम करणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू झालाय. या घटनेमुळे सेटवर हळहळ व्यक्त केली जातेय. .माहितीनुसार ही घटना चेन्नईमधील पनैयूर इथं एका खासगी फिल्म स्टुडिओमध्ये ही घटना घडली आहे. सिनेमाचं शुटिंग शेवटच्या टप्प्यात असताना २८ वर्षीय कार्तिकेयन हा कर्मचारी घराचा सेट तयार करत होता. यावेळी त्याला अचानक विजेचा जोरात धक्का बसला आणि त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. .दरम्यान या प्रकरणी अजून कोणताही एफआयआर दाखल करण्यात आला नाही. परंतु पोलिस हा अपघात होता की निष्काळजीपणा याचा तपास करत आहे. दरम्यान या सिनेमाचे निर्माते नेलसन दीलिपकुमार यांनी याबाबत कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही..दरम्यान जेलर २ हा सिनेमा १२ जून २०१६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमात राम्या क्रिशन, योगी बाबू सारखे कलाकार महत्त्वाच्या भूमिकेत पहायला मिळणार आहे. दरम्यान जेलर सिनेमानं बॉक्स ऑफिसवर ६०४ कोटींची कमाई केली होती. आता जेलर २ सिनेमाची चाहत्यांना उत्सुकता आहे.