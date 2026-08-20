रजनीकांतांचा जलवा; रिलीजआधीच ‘जेलर 2’ने केली 160 कोटींची कमाई

JAILER 2 OTT DEAL WORTH RS 160 CRORE BEFORE THEATRICAL RELEASE: रजनीकांत यांच्या आगामी 'जेलर २'ने प्रदर्शनापूर्वीच मोठी झेप घेतली आहे. नेल्सन दिलीपकुमार दिग्दर्शित या चित्रपटाने तब्बल १६० कोटी रुपयांची ओटीटी डील केल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे २०२६ मधील सर्वात मोठ्या डीलचा विक्रम 'जेलर २'च्या नावावर गेला आहे. विशेष म्हणजे, तमिळ चित्रपटासाठीची ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी झेप असल्याचेही सांगितले जात आहे. .२०२३ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'जेलर'ला मिळालेल्या या टायगर मुथुवेल पांडियनच्या लोकप्रियतेनंतर त्याचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. 'जेलर २'मध्ये रजनीकांत पुन्हा भूमिकेत दिसणार आहेत. 'जेलर २' ऑक्टोबरमध्ये चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. 'जेलर'च्या यशानंतर आता रजनीकांत यांच्या नावावर ओटीटीने लावलेली ही मोठी बोली 'जेलर २'बाबतच्या अपेक्षा आणखी वाढवणारी ठरत आहे..रिपोर्ट्सनुसार, पहिल्या ‘जेलर’च्या डिजिटल हक्कांसाठी सुमारे १०० कोटी रुपयांची डील झाल्याचे सांगितले जात होते. आता ‘जेलर २’साठी ही रक्कम थेट १६० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याचे वृत्त आहे. म्हणजेच सिक्वेलने पहिल्या भागाच्या तुलनेत डिजिटल मार्केटमध्ये मोठी झेप घेतल्याचे दिसत आहे..‘जेलर २’च्या प्रदर्शनाची तारीखही निश्चित झाली आहे. हा चित्रपट १५ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. निर्मात्यांनी अधिकृतपणे ही तारीख जाहीर केली आहे..गोविंदा खरंच पत्नीसोबत घटस्फोट घेणार? सुनीता पोहोचली फॅमिली कोर्टात, VIRAL VIDEO.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.