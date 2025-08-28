'हा रोल कुत्राही करणार नाही...' राजकुमारांनी दिग्दर्शकांचा केलेला घाण अपमान, घरातल्या कुत्र्याला बोलावलं आणि...

राजकुमारांनी रामानंद सागरांना काय सांगितलं होतं?1 राजकुमारांनी रामानंद सागरांच्या चित्रपटाला नकार देत अपमानजनक वक्तव्य केलं.2 त्यांच्या जागी धर्मेंद्रने ‘आंखें’ चित्रपटात भूमिका केली.3 फक्त 85 लाखांत बनलेला हा चित्रपट तब्बल 6 कोटींचा हिट ठरला..मशहूर बॉलिवूड अभिनेते राजकुमार आपल्या दमदार अभिनय आणि वेगळ्या अंदाजामुळे चाहत्यांच्या मनात घर करुन होते. ‘पाकीजा’, ‘सौदागर’, ‘तिरंगा’, ‘नील कमल’ यांसारख्या चित्रपटांमधील भूमिकांमुळे त्यांची विशेष ओळख निर्माण झाली. संवादांमध्ये ‘जानी…’ हा शब्द वापरणं आणि गळ्यावर हात फिरवण्याची स्टाईल त्यांची खासियत ठरली..राजकुमार फक्त अभिनयामुळेच नव्हे तर आपल्या बुद्धिमत्ता आणि स्वभावामुळेही चर्चेत असायचे. त्यांच्या आयुष्यातील अनेक किस्से आजही बॉलिवूडमध्ये चर्चेत असतात. त्यातील एक किस्सा प्रसिद्ध निर्माता-दिग्दर्शक रामानंद सागर यांच्याशी संबंधित आहे. त्यांनी रामानंद यांचा एका रोलवरुन घाण अपमान केला होता..1967 मध्ये रामानंद सागर यांनी राजकुमार यांना ‘आंखें’ या चित्रपटासाठी साइन करायचं ठरवलंय. त्यांनी राजकुमार यांना सिनेमाची संपुर्ण कथा सांगितली. मात्र, राजकुमारांना ती अजिबात भावली नाही. सांगितलं जातं की त्यांनी लगेच आपला पाळीव कुत्रा बोलावला आणि त्याच्या समोर कथा सांगून हसत विचारलं, “तू ही फिल्म करशील का?” त्यानंतर त्यांनी रामानंद सागरांना थेट सांगितलं – “हा रोल तर माझा कुत्राही करणार नाही.”.या वक्तव्यामुळे रामानंद सागर खूपच दुखावले आणि संतापून तिथून निघून गेले. त्यानंतर धर्मेंद्र यांनी हा चित्रपटात काम केलं. 1968 मध्ये प्रदर्शित झालेला ‘आंखें’ हा चित्रपट सुपरहिट ठरला. फक्त 85 लाखांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या या चित्रपटाने तब्बल 6 कोटींची कमाई केली आणि धर्मेंद्रच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला..FAQs.राजकुमार कोणत्या चित्रपटावरुन रामानंद सागरांवर भडकले?‘आंखें’ या चित्रपटाच्या कथानकावरुन..राजकुमारांनी रामानंद सागरांना काय सांगितलं होतं?“हा रोल तर माझा कुत्राही करणार नाही.”.‘आंखें’ या चित्रपटात नंतर नायक कोण झाला?धर्मेंद्र.. ‘आंखें’ चित्रपटाने किती कमाई केली?तब्बल 6 कोटी रुपये..बाबो! ठरलं तर मग मालिकेतील अर्जुनने दिली गुड न्यूज, पत्नी श्रद्धा म्हणाली...'बाप्पाने वर्षाभरात इच्छा पूर्ण केली.' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.