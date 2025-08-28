Premier

'हा रोल कुत्राही करणार नाही...' राजकुमारांनी दिग्दर्शकांचा केलेला घाण अपमान, घरातल्या कुत्र्याला बोलावलं आणि...

Raj Kumar Insults Ramanand Sagar’s Script Saying “Even My Dog Won’t Do This Role: बॉलिवूड अभिनेता राजकुमार यांनी 1967 मध्ये रामानंद सागरांच्या आंखें चित्रपटाला नकार देताना “हा रोल तर माझा कुत्राही करणार नाही” असं वक्तव्य केलं होतं. अखेरीस ही भूमिका धर्मेंद्रनी साकारली आणि 1968 मध्ये प्रदर्शित झालेला आंखें सुपरहिट ठरला.
Raj Kumar Insults Ramanand Sagar’s Script Saying “Even My Dog Won’t Do This Role:
Raj Kumar Insults Ramanand Sagar’s Script Saying “Even My Dog Won’t Do This Role:esakal
Apurva Kulkarni
Updated on
Summary

राजकुमारांनी रामानंद सागरांना काय सांगितलं होतं?1 राजकुमारांनी रामानंद सागरांच्या चित्रपटाला नकार देत अपमानजनक वक्तव्य केलं.

2 त्यांच्या जागी धर्मेंद्रने ‘आंखें’ चित्रपटात भूमिका केली.

3 फक्त 85 लाखांत बनलेला हा चित्रपट तब्बल 6 कोटींचा हिट ठरला.

Loading content, please wait...
bollywood
Actor
bollywood celebrities
Entertainment news
Celebrity
bollywod actor

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com