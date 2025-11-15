मुलगी झाली रे...! राजकुमार राव झाला बाबा, लग्नाच्या वाढदिवसादिवशी घरी आली लक्ष्मी

यंदाचं वर्ष हे बॉलिवूड सेलिब्रिटीसाठी खुप खास आहे. कारण या वर्षा अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटीच्या घरी नवीन पाहुण्यांचं आगमन झालं आहे. यामध्ये कियारा अडवाणी- सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल-कतरिना कैफ यांनी चाहत्यांना गुड न्युज दिली. त्यात आता आणखी एक कपल आईबाबा झालं आहे. अभिनेता राजकुमार राव आणि अभिनेत्री पत्रलेखा यांना गोड मुलगी झाली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी आईबाबा झाल्याची बातमी चाहत्यांना दिली आहे..राजकुमार राव आणि पत्रलेखा यांना कन्यारत्न प्राप्त झालं आहे. दोघांच्या लग्नाच्या वाढदिवसादिवशीच त्यांच्या आयुष्यात नव्या पाहुण्याचं आगमन झाल्याने दोघेही खुप खुश आहेत. राजकुमार रावने सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना ही आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. 15 नोव्हेंबर म्हणजेच शनिवारी त्यांच्या घरी लक्ष्मी आली आहे. .राजकुमार रावने सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटलं की, 'आमच्या लग्नाच्या चौथा वाढदिवस आहे. लग्नाच्या वाढदिवसादिवशी आमच्या घरी लक्ष्मीचं आमगन झालं आहे. हे आमच्या लग्नाच्या वाढदिवसाचं देवाने दिलेलं सगळ्यात मोठं गिफ्ट आहे. ' अशी पोस्ट करत त्यानं सर्वांना आनंदाची बातमी शेअर केली आहे. .'पुरुषांना सुद्धा मासिक पाळीच्या वेदना झाल्या पाहिजेत' अभिनेत्री रश्मिका मंदानाचं वक्तव्य, नेटकरी म्हणाले, 'पुरुषांचा त्रास...'.राजकुमार आणि पत्रलेखा यांनी 15 नोव्हेंबर 2021 रोजी लग्न केलं होतं. काही महिन्यापूर्वीच त्यांनी आईबाबा होणार असल्याची गुडन्युज चाहत्यांना दिली होती. आता लग्नानंतर चार वर्षांनी त्यांना कन्यारत्न प्राप्त झालं आहे. चाहते आणि सेलिब्रिटींनी त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय. सध्या सोशल मीडियावर दोघांचीच चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.