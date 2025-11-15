Premier

मुलगी झाली रे...! राजकुमार राव झाला बाबा, लग्नाच्या वाढदिवसादिवशी घरी आली लक्ष्मी

Rajkummar Rao and Patralekha Welcome Baby Girl: अभिनेता राजकुमार राव याने चाहत्यांना गुडन्युज दिली आहे. त्याला कन्यारत्न प्राप्त झालं आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या लग्नाच्या वाढदिवसादिवशीच त्यांना मुलगी झाल्याचा आनंद त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत शेअर केला आहे.
यंदाचं वर्ष हे बॉलिवूड सेलिब्रिटीसाठी खुप खास आहे. कारण या वर्षा अनेक बॉलिवूड सेलिब्रिटीच्या घरी नवीन पाहुण्यांचं आगमन झालं आहे. यामध्ये कियारा अडवाणी- सिद्धार्थ मल्होत्रा, विकी कौशल-कतरिना कैफ यांनी चाहत्यांना गुड न्युज दिली. त्यात आता आणखी एक कपल आईबाबा झालं आहे. अभिनेता राजकुमार राव आणि अभिनेत्री पत्रलेखा यांना गोड मुलगी झाली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यांनी आईबाबा झाल्याची बातमी चाहत्यांना दिली आहे.

