नवाजुद्दीन सिद्दीकीने राजपाल यादवला धोका दिला? मैत्रीत गद्दारी केल्याचा आरोप करत नेटकऱ्यांनी केल ट्रोल

RAJPAL YADAV AND NAWAZUDDIN SIDDIQUI FRIENDSHIP TROLL: अभिनेता राजपाल यादवने 'आता पता लापता' सिनेमाच्या चेक बाऊन्स प्रकरणी दिल्लीतील तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण केलं आहे. या घटनेनंतर बॉलीवूडमधील काही मैत्रीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
Nawazuddin Siddiqui Friendship Questioned: अभिनेता राजपाल यादवने 'आता पता लापता' सिनेमाच्या संबंधित चेक बाऊन्स प्रकरणी दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात सरेंडर केलय. जेव्हा त्याने आत्मसमर्पण केलं त्यावेळी तो भाऊक झाला होता. 'माझ्याकडे पैसे नाहीत. मी एकटा पडलोय' असं तो म्हणत होता. दरम्यान आता सिनेसृष्टीतील काही कलाकार त्यांच्या मदतीला आले आहे. त्याने एका कंपनीकडून 5 कोटींचं कर्ज घेतलं होतं. परंतु सिनेमा फ्लॉप झाला आणि त्याला पैसे परत करणं कठीण झालं.

