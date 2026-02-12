Rajpal Yadav's Bail Denied: राजपाल यादवला न्यायालयाकडून धक्का!, जामीन नाकारल्याने तिहार तुरुंगातील मुक्काम वाढणार

Rajpal Yadav remains in Tihar Jail after Delhi High Court rejects his bail plea : अभिनेता राजपाल यादवच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे राजपाल यादवचा तुरुंगातील मुक्काम चार दिवस वाढला आहे. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालय आता १६ फेब्रुवारी रोजी जामीन अर्जावर सुनावणी करणार आहे.
अभिनेता राजपाल यादवच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, त्यांनी त्यांच्या अशिलाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी बोलू शकले नाहीत. त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला आहे आणि दुसऱ्या पक्षाला उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला व त्यांनी सोमवारपर्यंत खटला पुढे ढकलण्याची विनंतीही केली. तसेच राजपाल यादवच्या वकिलांनी असेही सांगितले की तोपर्यंत ते पुढील युक्तिवादांसह न्यायालयात हजर राहतील.
दरम्यान सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, "आम्हाला तुमच्याबद्दल सहानुभूती आहे. पण कायदा कायम आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तुम्ही आत्मसमर्पण केले नाही. त्यानंतर, न्यायालयाने तुम्हाला पुन्हा आदेश दिल्यावर, तुम्ही आत्मसमर्पण केले."
राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी राजपाल यादव यांच्या मोठ्या भावाच्या मुलीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामीन मागितला होता. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की ते उर्वरित रक्कम ताबडतोब न्यायालयात जमा करण्यास तयार आहेत. शिवाय, बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील अनेकांनी राजपाल यादवसाठी मदतीचा हात पुढे केलेला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.