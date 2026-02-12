Premier

Rajpal Yadav's Bail Denied: राजपाल यादवला न्यायालयाकडून धक्का!, जामीन नाकारल्याने तिहार तुरुंगातील मुक्काम वाढणार

Delhi High Court Rejects Rajpal Yadav’s Bail Plea : जाणून घ्या, राजपाल यादवच्या वकिलाच्या युक्तिवादावर न्यायालयाने सुनावणीवेळी काय म्हटलंय?
Rajpal Yadav remains in Tihar Jail after Delhi High Court rejects his bail plea : अभिनेता राजपाल यादवच्या जामीन अर्जावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सोमवारपर्यंत स्थगिती दिली आहे. यामुळे राजपाल यादवचा तुरुंगातील मुक्काम चार दिवस वाढला आहे. याप्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालय आता १६ फेब्रुवारी रोजी जामीन अर्जावर सुनावणी करणार आहे.

अभिनेता राजपाल यादवच्या वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, त्यांनी त्यांच्या अशिलाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांच्याशी बोलू शकले नाहीत. त्यांनी न्यायालयाला माहिती दिली की जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला आहे आणि दुसऱ्या पक्षाला उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला व त्यांनी सोमवारपर्यंत खटला पुढे ढकलण्याची विनंतीही केली. तसेच राजपाल यादवच्या वकिलांनी असेही सांगितले की तोपर्यंत ते पुढील युक्तिवादांसह न्यायालयात हजर राहतील.

दरम्यान सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की, "आम्हाला तुमच्याबद्दल सहानुभूती आहे. पण कायदा कायम आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही तुम्ही आत्मसमर्पण केले नाही. त्यानंतर, न्यायालयाने तुम्हाला पुन्हा आदेश दिल्यावर, तुम्ही आत्मसमर्पण केले."

Rajpal Yadav Surrender : राजपाल यादवचं तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण! ; ‘चेक बाउन्स’ प्रकरणी न्यायालयाने दिला होता अल्टिमेटम

राजपाल यादव यांच्या वकिलांनी राजपाल यादव यांच्या मोठ्या भावाच्या मुलीच्या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी अंतरिम जामीन मागितला होता. त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले की ते उर्वरित रक्कम ताबडतोब न्यायालयात जमा करण्यास तयार आहेत. शिवाय, बॉलिवूड इंडस्ट्रीमधील अनेकांनी राजपाल यादवसाठी मदतीचा हात पुढे केलेला आहे.

