Rajpal Yadav Surrender : राजपाल यादवचं तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण! ; ‘चेक बाउन्स’ प्रकरणी न्यायालयाने दिला होता अल्टिमेटम

Rajpal Yadav surrenders in Tihar Jail : दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी राजपाल यादवला तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर शरण येण्यास दिलेली अंतिम मुदत वाढविण्यास नकार दिला होता
Mayur Ratnaparkhe
Rajpal Yadav Cheque Bounce Case : अभिनेता राजपाल यादव गुरुवारी तिहार तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर शरण गेला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने चेक बाउन्स प्रकरणात त्याच्या शिक्षेच्या बाबतीत कालावधी वाढवण्यास नकार दिला होता आणि त्याला तिहार तुरुंगात शरण येण्याचे आदेश दिले होते.

 दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी राजपाल यादवला तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर शरण येण्यास दिलेली अंतिम मुदत वाढविण्यास नकार दिला होता आणि २ फेब्रुवारी रोजी बुधवारी दुपारी ४ वाजेपर्यंत शरण येण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.

राजपाल यादवच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले होते की, त्यांनी ५० लाख रुपयांची व्यवस्था केली आहे आणि पैसे भरण्यासाठी एका आठवड्याची वेळ मागितली होती. मात्र, न्यायमूर्ती स्वरण कांता शर्मा यांनी राजपाल यादवची शरण येण्याची मुदतवाढ देण्याची विनंती फेटाळून लावली आणि म्हटले की, त्यांना ही सवलत देण्यासाठी कोणताही आधार नाही.

Coal Mine Blast : कोळसा खाणीत भीषण स्फोट!, दहा कामागारांचा मृत्यू ; अनेक कामगार अडकले असल्याचीही भीती

राजपाल यादवने मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून अंदाजे पाच कोटींचे कर्ज घेतले होते. कंपनीचा दावा आहे की राजपाल यादवने पैसे परत करण्यासाठी अनेक चेक दिले होते, परंतु ते सर्व बाउन्स झाले. यानंतर कंपनीने  राजपाल यादवविरुद्ध चेक बाउन्स झाल्याचा खटला दाखल केला होता.

