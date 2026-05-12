राकेश आणि तेजश्री प्रधानच्या लग्नाची रंगलेली चर्चा, तारीख सुद्धा काढलेली, राकेश बापट म्हणाला...'बिग बॉसच्या घरात असताना बाहेर...'

Rakesh Bapat ON MARRIAGE BUZZ WITH Tejashri Pradhan: अभिनेता राकेश बापट याची नवरी मिळे हिटलरला या मालिकेमुळे ओळख मिळाली. त्याची ती मालिका प्रचंड गाजली. बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनचा तो रनरअप सुद्धा ठरला. दरम्यान जेव्हा राकेश बिग बॉसच्या घरातून बाहेर आला, त्यावेळी तेजश्री प्रधानसोबत लग्न ठरल्याची अफवा पसरली होती. दरम्यान आता याबाबत स्वत: राकेशनं खुलासा केलाय. .नुकतीच राकेश बापटे 'राजश्री मराठीला' मुलाखत दिली. यावेळी त्याची बहिण शीतल बापट म्हणाल्या, 'राकेश बिग बॉसमध्ये असताना एक रील व्हायरल झालं होतं. त्यामध्ये राकेश आणि तेजश्री लग्न कधी करणार आहेत? हे सांगितलं होतं. माझ्या मैत्रिणीनं ते रिल मला पाठवलं होतं. ती म्हणाली, 'आता ही कुठली सून?' खरंतर त्या गोष्टीचा काही संबंध नव्हता. परंतु लोक तारखा वगैरे काढून मोकळे झाले. माझ्या आईला सुद्धा अनेक नातेवाईकांचे फोन आले.'.या अफवेबद्दल बोलताना राकेश म्हणाला, 'मी बिग बॉसच्या घरात असताना बाहेर इतकं काही व्हायरल होत होतं याची मला काहीच कल्पना माहित नव्हतं.'. दरम्यान या मुलाखतीत बोलताना त्याने लग्नाबद्दल काहीच प्लॅन नसल्याचं सुद्धा स्पष्ट केलंय. परंतु त्यांच्या आणि तेजश्रीच्या लग्नाची मध्ये बरीच चर्चा रंगली होती. .राकेश बापटचं पहिलं लग्न २०११ मध्ये रिद्धा डोगरासोबत झालं होतं. लग्नानंतर ८ वर्षांनंतर दोघे वेगळे झाले. २०१९ मध्ये दोखांनी घटस्फोट घेतला. तसंच तेजश्रीचा सुद्धा २०१५मध्ये घटस्फोट झाला आहे. तसंच तेजश्रीनं अनेक वेळा दुसरं लग्नाची इच्छाही व्यक्त केली आहे.