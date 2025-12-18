'नितीश कुमारजी तुमचं धोतर खेचलं तर...' बुरखा खेचण्यावरुन राखी सावंत भडकली, जाहीर माफीची केली मागणी

Rakhi Sawant reacts to Nitish Kumar burqa controversy: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात एका महिलेचा बुरखा खाली खेचल्यानं वाद निर्माण झाला. त्यांच्या या कृत्यांमुळे विरोधकांसह अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली. तसंच अनेकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुद्धा केली आहे. अशातच आता सिनेसृष्टीतील कलाकार सुद्धा नितेश कुमारवर टीका करताना पहायला मिळताय. दरम्यान राखी सावंत हिने देखील व्हिडिओ शेअर करत नितीश कुमार यांना सुनावलंय. .व्हिडिओमध्ये काय म्हणाली राखी?राखी सावंत सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली, 'नितीश कुमारजी. चरण स्पर्श, तुमचे आशीर्वाद असुद्यात माझ्यावर. तुम्ही चांगले नेते आहात, तुमचा मी आदर करते. पण तुम्ही हे काय केलत? एका मुस्लिम मुलीला नियुक्तीपत्र देताना तुम्ही तिचा सन्मान करताय. पण तुम्हाला पाच पैशाचं सुद्धा ज्ञान नाही का? जेव्हा मुस्लिम महिला नकाब परिधान करतात, तेव्हा त्यांच्या नकाबाला कोणीही हात लावू शकत नाही.'.पुढे बोलताना राखी म्हणाली की, 'पण तुम्ही हे काय केलं? एका मुस्लिम मुलीचा नबाक ओढला. हे खुप चूकीचं आहे. भविष्यात कधी जर मी तुमच्या जवळ आले आणि भर कार्यक्रमात मी तुमचं धोतर खेचलं, पायजम्याची नाडी खेचली तर तुम्हाला कसं वाटेल? एका महिलेचा सन्मान केला पाहिजे. तिला असं कसं अपमानित करु शकता. तुम्ही तिची जाहीर माफी मागायला हवी.' असं राखीनं म्हटलंय. .नितीश कुमार यांनी काय केलं होतं?सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये नितीश कुमार एका मुस्लिम महिलेला डॉक्टराचं नियुक्तीपत्र देताना दिसत आहे. यावेळी त्यांनी तिच्या चेहऱ्यावरील बुरखा खाली खेचला. यावेळी त्यांच्याबाजुला उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होते. ते त्यांना रोखण्याचा प्रयत्न करत होते. जेव्हा महिला नियुक्तीपत्र घेण्यासाठी समोर आली, तेव्हा हे काय आहे म्हणत तिच्या चेहऱ्यावरील बुरखा खाली ओढला. .'त्या गोष्टीमुळे मी घडले' जुई गडकरीने सांगितला तिच्या आयुष्यातील खडतर प्रवास, म्हणाली....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.