'नितीश कुमारजी तुमचं धोतर खेचलं तर...' बुरखा खेचण्यावरुन राखी सावंत भडकली, जाहीर माफीची केली मागणी

Rakhi Sawant Slams Nitish Kumar Over Burqa Controversy: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार एका जाहीर कार्यक्रमात महिलेचा बुरखा खाली ओढल्यामुळे वादात सापडले आहेत. अभिनेत्री राखी सावंतने व्हिडिओ शेअर करत नितीश कुमार यांच्यावर संताप व्यक्त करत जाहीर माफीची मागणी केली आहे.
Apurva Kulkarni
Updated on

Rakhi Sawant reacts to Nitish Kumar burqa controversy: बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार सध्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात एका महिलेचा बुरखा खाली खेचल्यानं वाद निर्माण झाला. त्यांच्या या कृत्यांमुळे विरोधकांसह अनेकांनी त्यांच्यावर टीका केली. तसंच अनेकांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुद्धा केली आहे. अशातच आता सिनेसृष्टीतील कलाकार सुद्धा नितेश कुमारवर टीका करताना पहायला मिळताय. दरम्यान राखी सावंत हिने देखील व्हिडिओ शेअर करत नितीश कुमार यांना सुनावलंय.

