'तन्वी मी तुला मस्त सोलते' घरात येताच राखी सावंतने तन्वीला घेतलं धारेवर, नेटकरी म्हणाले...'अब मजा आयेगा'

Rakhi Sawant Shocks Contestants After BB Marathi 6 Entry: बिग बॉस मराठीच्या सहाव्या सीझनमध्ये मोठा ट्वीस्ट आला आहे. कारण एंटरटेन्मेंट क्वीन राखी सावंतने बिग बॉसच्या घरात एन्ट्री घेतली आहे. राखी या सीझनची पहिली वाइल्ड कार्ड स्पर्धक म्हणून घरात आली आहे. राखीचा एक प्रोमो कलर्स मराठीने शेअर केलाय. हा प्रोमो पाहून नेटकऱ्यांनी आनंद व्यक्त करत 'अब मजा आयेगा' असं म्हटलंय. .कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या प्रोमोमध्ये राखी सावंतची हटके अंदाजात एन्ट्री होताना पहायला मिळतेय. यावेळी राखीनं गोल्डन रंगाचा नागिन ड्रेस घातलेलं पहायला मिळतय. प्रोमोमध्ये तिच्या एन्ट्रीनं घरातील सदस्यांना मोठा धक्का बसतो. तिचा नागीन लूक पाहूनही सदस्य चकीत होतात..प्रोमोमध्ये राखी राकेश बापटकडे बघून म्हणते की, 'राsssकेssश बाssप' त्यावर राकेश तिला ताई म्हणून हाक मारतो. त्यानंतर राखी तन्वीकडे बघून तन्वी कोलसे असं म्हणते, त्यावर तन्वी कोलते नाव असल्याचं सांगते. त्यावर राखी तिला म्हणते, 'तन्वी कोलते आता मी तुला सोलते' हे तिचं वाक्य ऐकताच घरात सगळे मोठ्याने हसतात. .दरम्यान राखीच्या घरात येण्याने सदस्यांना मोठा धक्का बसला आहे. राखी बिग बॉसच्या शोबद्दल बोलताना म्हणते की, 'राखी जाणार आणि गेम बलदणार, माझ्याशिवाय बिग बॉस अधुरं आहे. मी घरात गेल्यानंतर आवाज कमी होतो. घरात फक्त राखीची मर्जी चालणार, आता मज्जा येणार. सगळ्यांना माझा गेम पहायला मिळणार.' त्यामुळे आता बिग बॉसचे पुढचे भाग पाहण्यास चाहते उत्सुक आहेत. .'ये बात रोशन!' घराबाहेर काढण्याच्या टास्कमध्ये रोशन तन्वी भिडणार, धोका दिल्याने रोशन सगळ्यांसमोर तन्वीला सुनावणार, नेटकरी खुश.