25,00,00,00,000ची संपत्ती, आलिशान व्हिल्यासारखं घर; राम चरणची लक्झरी लाइफस्टाईल पाहून तुमचे पण डोळे दिपतील

RAM CHARAN JUBILEE HILLS MANSION: तेलुगु सुपरस्टार राम चरण याचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यांच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. त्याने त्याच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलय. राम चरण आणि पत्नी उपासना हे त्यांचं वैयक्तिक आयुष्य प्रसिद्धीपासून दूर ठेवतात. दरम्यान अशातच त्यांनी त्याच्या घराची झलक दाखवली आहे..कर्ली टेल्सला राम चरणने नुकतीच मुलाखत दिली. या मुलाखतीत पत्नी उपासना कोनिडेलानं घराचं दार उघडत चाहत्यांना घराची झलक दाखवली. त्यांचं घर एखाद्या निसर्गरम्य रिसॉर्टसारखं दिसत होतं. घराच्या आजूबाजूला असलेली हिरवळ पासून हे शहराच्या मध्यवर्षी असल्याचा सुद्धा विसर पडतो..घराच्या मुख्य दारापुढे घराकडे जाण्यासाठी दगडी रस्ता आणि आजुबाजूला बाग आहे. घर संपूर्ण पांढऱ्या रंगाने रंगवलेलं असून भल्यामोठ्या काचेच्या खिडक्या आहेत. तसंच घराबाहेरची जागा गॅरेजला कनेक्ट आहे. एखाद्या व्हिलाप्रमाणे बागेच्या आवारात निवांत बसण्यासाठी छान जागा सुद्धा करण्यात आलीय. घरात पारंपारिक सजावट करण्यात आलीय. तसंच घरात नक्षीदार झुंबर पहायला मिळतय. विणलेले सोफे, सजावट, खुर्चा आणि मोठा डायनिंग हॉल हे सगळ्यांचं लक्ष आकर्षित करतेय. .राम चरण 5 अब्ज रुपयांचा मालक आहे. भारतातील सर्वात श्रीमंत सेलिब्रिटीमध्ये तो एक आहे. त्याचं हैदराबादमध्ये ज्युबली हिल्स इथं एक घर आहे. तसंच बंगळुरूमध्ये एक आणि मुंबईत एक आलिशान पेंटहाऊस आहे. राम चरण यांच्या लक्झरी कार कलेक्शनमध्येही अनेक महागड्या गाड्या आहेत. .'आता माझा प्रवास अधिक सुखद...' तेजश्री प्रधानने चाहत्यांना दिली गुडन्यूज, पोस्टने वेधलं सगळ्यांचं लक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.