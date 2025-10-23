Premier

राम चरण दुसऱ्यांदा होणार बाबा, आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने दिली गुडन्यूज, व्हिडिओ व्हायरल

RAM CHARAN AND UPASANA KAMINENI ANNOUNCE SECOND PREGNANCY: तेलुगू अभिनेता राम चरण दुसऱ्यांदा बाबा होणार आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिलीय.
तेलुगू चित्रपटातील स्टार अभिनेता राम चरण पुन्हा बाबा होणार आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. अभिनेता राम चरण आणि त्याची पत्नी उपासना कॅमिनेनीने बाळाच्या आगमानाची आनंदाची बातमी दिली आहे. ही बातमी देताना खास व्हिडिओ पोस्ट केलाय.

