राम चरण दुसऱ्यांदा होणार बाबा, आगळ्या वेगळ्या पद्धतीने दिली गुडन्यूज, व्हिडिओ व्हायरल

तेलुगू चित्रपटातील स्टार अभिनेता राम चरण पुन्हा बाबा होणार आहे. त्याने सोशल मीडियावर पोस्ट करत याबाबत चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. अभिनेता राम चरण आणि त्याची पत्नी उपासना कॅमिनेनीने बाळाच्या आगमानाची आनंदाची बातमी दिली आहे. ही बातमी देताना खास व्हिडिओ पोस्ट केलाय..व्हिडिओ पोस्ट करताना त्यांनी कॅप्शनमध्ये लहलं की, 'दुप्पट आनंद, दुप्पट प्रेम, दुप्पट आशिर्वाद' असं लिहलय. तसंच पुढे लिहिताना 'नवीन प्रारंभ' असं कॅप्शनही देण्यात आलय. सध्या सोशल मीडियावर राम चरणच्या पत्नीनं शेअर केलेल्या व्हिडिओची चर्चा होताना पहायला मिळतेय. .राम चरण आणि उपासना यांना 2023 मध्ये पहिली मुलगी झाली होती. त्यांनी त्यांच्या पहिल्या मुलीचं नाव क्लिन कारा केनिडेला असं ठेवलय. तिचं हे नाव ललिता सहस्त्रनाम या ग्रंथातून घेण्यात आलं होतं. ज्याचा अर्थ 'आध्यात्मिक जागृती आणणारी शुद्ध करणारी ऊर्जा' असा आहे..राम चरणचा गेम चेंजर चित्रपटातील अभिनय प्रचंड आवडला होता. आता तो पेड्डी चित्रपटात पहायला मिळणार आहे. त्याच्या नविन बाळाच्या बातमीनंतर त्याच्या चाहत्यांकडून आणि मित्रपरिवाराकडून शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे. नेटकऱ्यांनी व्हिडिओवर कमेंट्स करत शुभेच्छांचा वर्षाव केलाय.