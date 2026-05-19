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'या' अभिनेत्रीमुळे दाऊतने मिथुन चक्रवर्तींना दिलेली धमकी, इतका भडकलेला की, शेवटी 'या' अभिनेत्यानं करावी लागली मध्यस्थी

MANDAKINI AND MITHUN CHAKRABORTY AFFAIR RUMOURS STORY: 'राम तेरी गंगा मैली'मधून लोकप्रिय झालेल्या मंदाकिनी यांच्या वैयक्तिक आयुष्याची एकेकाळी मोठी चर्चा रंगली होती. विशेषतः मिथुन चक्रवर्तींसोबतच्या कथित अफेअरच्या चर्चांमुळे त्या सतत चर्चेत राहिल्या.
MANDAKINI AND MITHUN CHAKRABORTY AFFAIR

MANDAKINI AND MITHUN CHAKRABORTY AFFAIR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RAM TERI GANGA MAILI FAME MANDAKINI CONTROVERSY: 'राम तेरी गंगा मैली' या सिनेमात मंदिकानी यांची भूमिका प्रचंड हिट झाली. या सिनेमामुळे त्या रातोरात स्टार झाल्या. दरम्यान करिअरसह वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा मंदागिनी यांची बरीच चर्चा रंगली. विशेषत: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊत इब्राहिममुळे. अफेअर्सच्या चर्चामुळे दाऊतने मिथून चक्रवर्ती यांना धमकी सुद्धा दिली होती.

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Mithun Chakraborty
Actor Mithun Chakraborty
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