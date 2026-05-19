'या' अभिनेत्रीमुळे दाऊतने मिथुन चक्रवर्तींना दिलेली धमकी, इतका भडकलेला की, शेवटी 'या' अभिनेत्यानं करावी लागली मध्यस्थी

RAM TERI GANGA MAILI FAME MANDAKINI CONTROVERSY: 'राम तेरी गंगा मैली' या सिनेमात मंदिकानी यांची भूमिका प्रचंड हिट झाली. या सिनेमामुळे त्या रातोरात स्टार झाल्या. दरम्यान करिअरसह वैयक्तिक आयुष्यामुळे सुद्धा मंदागिनी यांची बरीच चर्चा रंगली. विशेषत: अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊत इब्राहिममुळे. अफेअर्सच्या चर्चामुळे दाऊतने मिथून चक्रवर्ती यांना धमकी सुद्धा दिली होती. .मंदाकिनी यांचं खरं नाव यास्मीन जोसेफ ठाकूर असं होतं. त्यांनी वयाच्या १६ व्या वर्षी राज कपूर यांच्या 'राम तेरी गंगा मैली' या सिनेमात काम केलं. त्या सिनेमातील अभिनयानंतर त्यांचं नाव मंदाकिनी पडलं. १९८५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या सिनेमामुळे त्यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. त्यांनी नंतर अनेक सुपरहिट सिनेमांमध्ये काम केलं. .यानंतर मंदाकिनी आणि मिथुन चक्रवर्ती यांनी जवळपास १२ सिनेमांमध्ये एकत्र काम केलं. दोघांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडायची. यातच दोघांच्या अफेअरच्या चर्चा सुद्धा रंगू लागल्या. एका रिपोर्ट्सनुसार जेव्हा दाऊत इब्राहमला त्यांच्या अफेअरबाबत समजलं, तेव्हा तो प्रचंड संतापला होता. मंदाकिनी आणि मिथून यांच्या वाढत्या जवळीकतेमुळे तो नाराज होता. त्याने मिथून यांना फोन करुन धमक्या सुद्धा दिल्या होत्या. इतकंच नाहीतर त्याने मिथुन यांच्याकडे आपली माणसं पाठवून दबाव टाकण्याचा सुद्धा प्रयत्न केल्याचं बोललं जातं. .पंरतु मंदाकिनी आणि मिथुन यांनी त्यांच्या अफेअरच्या चर्चांना कायमच नकार दिला होता. त्यांचं नातं केवळ व्यावसायिक असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. तसंच एका प्रकरणानंतर संजय दत्त यांनी मध्यस्थी केल्याचंही बोललं जातं. परंतु त्यानंतर मिथून आणि मंदाकिनी यांनी पुन्हा एकत्र कधीच काम केलं नाही..'या' अभिनेत्याने रणवीर सिंहला मारली होती तब्बल 24 कानशिलात! कॅमेऱ्यात कैद झाली घटना; नेमकं काय घडलं होतं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.