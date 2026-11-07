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'रामायण' मध्ये रावणाच्या भूमिकेला कुणी दिलाय आवाज? लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याने केलीये यशच्या आवाजाशी बरोबरी

Popular Marathi Actor Dubbing for Yash and Ravana Roles In ramayana: 'रामायण' मधील रावण सगळ्यांनाच आवडला. मात्र त्याला हिंदी व्हर्जनमध्ये कुणी डब केलंय ठाऊक आहे का?
voice of ravana

voice of ravana

esakal

Payal Naik
Updated on

नितेश तिवारी दिग्दर्शित रामायण' या चित्रपटाने सगळ्यानप्रेमात पाडलंय. या चित्रपटात अभिनेता रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवी दुबे, यश यांसारखे कलाकार आहेत. कलाकारांच्या अभिनयासोबतच चित्रपटातील व्हीएफएक्स, संवाद, दृश्य यासगळ्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडलीये. एक अविस्मरणीय अनुभव घेऊन प्रेक्षक थिएटरमधून बाहेर पडतात. खासकरून कलाकारांचे संवाद प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. त्यातच दाक्षिणात्य अभिनेता यशने रावण प्रचंड चांगला रंगवला आहे. त्याच्या भारदस्त आवाजाचंदेखील कौतुक होतंय. मात्र तो यशचा खरा आवाज नाहीये. त्याच्या बोलण्यात कन्नड भाषेची छबी असल्याने एका मराठी अभिनेत्याने त्याला डब केलंय. कोण आहे हा अभिनेता?

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