'रामायण' मध्ये रावणाच्या भूमिकेला कुणी दिलाय आवाज? लोकप्रिय मराठी अभिनेत्याने केलीये यशच्या आवाजाशी बरोबरी

नितेश तिवारी दिग्दर्शित रामायण' या चित्रपटाने सगळ्यानप्रेमात पाडलंय. या चित्रपटात अभिनेता रणबीर कपूर, साई पल्लवी, रवी दुबे, यश यांसारखे कलाकार आहेत. कलाकारांच्या अभिनयासोबतच चित्रपटातील व्हीएफएक्स, संवाद, दृश्य यासगळ्यांनी प्रेक्षकांच्या मनावर छाप पाडलीये. एक अविस्मरणीय अनुभव घेऊन प्रेक्षक थिएटरमधून बाहेर पडतात. खासकरून कलाकारांचे संवाद प्रेक्षकांच्या मनात घर करतात. त्यातच दाक्षिणात्य अभिनेता यशने रावण प्रचंड चांगला रंगवला आहे. त्याच्या भारदस्त आवाजाचंदेखील कौतुक होतंय. मात्र तो यशचा खरा आवाज नाहीये. त्याच्या बोलण्यात कन्नड भाषेची छबी असल्याने एका मराठी अभिनेत्याने त्याला डब केलंय. कोण आहे हा अभिनेता?.हा अभिनेता दुसरा तिसरा कुणी नसून तो आहे 'लयभारी' फेम शरद केळकर. शरदने आजवर अनेक पात्रांना आवाज दिलाय. मात्र रावणाचा आवाज त्याचा आहे हे अनेक जण ओळखू शकलेले नाहीत. आता त्याने यशचा आवाज डब करण्याचा अनुभव सांगितलाय. याबद्दल बोलताना शरद म्हणाला, “या भूमिकेसाठी यशपेक्षा योग्य कलाकार दुसरा कोणी असू शकत नाही. मात्र, त्याच्यासाठी हिंदीत डबिंग करणं अजिबात सोपं नव्हतं. यश उत्तम हिंदी बोलतो; पण त्याची मातृभाषा कन्नड असल्यामुळे हिंदी शब्दांचा उच्चार आणि बोलण्याची लय यात थोडा फरक जाणवत होता. त्यामुळे हिंदी व्हर्जनसाठी त्याचं डबिंग करण्याचा निर्णय टीमने घेतला.'.शरदने पुढे सांगितलं, 'कन्नड भाषेत यशने अप्रतिम काम केलं आहे. त्याचा आवाजही खूप छान आहे. डबिंगदरम्यान आमच्यात अनेकदा चर्चा व्हायची. तो मला अनेक सूचना द्यायचा. प्रत्येक सीन अधिक चांगला व्हावा, यासाठी तो सतत प्रयत्नशील असायचा. काही दृश्यं आणखी चांगल्या पद्धतीने करता येतील का, असंही तो मला विचारायचा. आमच्यात उत्तम समन्वय होता.'हा अनुभव आपल्या आयुष्यातील सर्वाधिक थकवणाऱ्या डबिंग अनुभवांपैकी एक असल्याचंही शरदने सांगितलं. यशने या व्यक्तिरेखेसाठी किती मेहनत घेतली असेल, याची कल्पनाही आपण करू शकत नसल्याचं तो म्हणाला. त्याच्या मते, ही यशच्या कारकिर्दीतील सर्वात आव्हानात्मक भूमिका असू शकते आणि त्याने ती उत्तमरीत्या साकारली आहे..VFX आणि ४००० कोटींचा नरेटिव्ह योग्य वाटत नाही... 'रामायण' बद्दल सलमान खानची प्रतिक्रिया चर्चेत, ऐकून सगळे चकीत .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.