रणबीर कपूर झाला पुणेरी! 'या' ठिकाणी केली मोठी गुंतवणूक, कोट्यवधींची डील

RANBIR KAPOOR PURCHASES 25.7 ACRES OF LAND IN PUNE: बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर सध्या त्याच्या रामायण सिनेमामुळे चर्चेत आहे. अशातच रणबीर एका मोठ्या प्रॉपर्टी व्यवहारामुळे चर्चेत आलाय. रणबीरनं पुण्यात एक, दोन नाहीतर तब्बल चार प्लॉट खरेदी केलेत. आता या चारही प्लॉट्सची किंमत १६ कोटी ४२ लाख रुपये इतकी आहे. .रणबीर कपूरने पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील पिंपरी गावात चार प्लॉट खरेदी केले आहेत. या चारही प्लॉट्सचं एकूण क्षेत्रफळ १,०४,०० चौरस मीटर म्हणजे २५.७ एकर आहे. या भागात तो सेकंड होम्स, फार्महाऊस प्रोजेक्ट्स करणार आहे. .पहिला प्लॉटरणबीर कपूरने खरेदी केलेल्या पहिल्या प्लॉटचे क्षेत्रफळ २१,४०० चौरस मीटर इतकं आहे. या प्लॉटची किंमत २ कोटी ३१ लाख ७० हजार रुपये आहे. या व्यवहारासाठी त्याने १६ लाख ५९ हजार रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरलीय..दुसरा प्लॉटदुसऱ्या प्लॉटचे २९,९०० चौरस मीटर आहे. त्याची किंमत ४ कोटी ६२ लाख ४५ हजार रुपये आहे. या प्लॉटसाठी रणबीरने २३ लाख १३ हजार रुपये ड्युटी भरली आहे. .तिसरा प्लॉटत्याने खरेदी केलेला तिसरा प्लॉट सर्वात मोठा असून त्याचं क्षेत्रफळ ४३,८०० चौरस मीटर आहे. या प्लॉटची किंमत ७ कोटी ७ लाख ९० हजार रुपये आहे. या व्यवहारासाठी ३५ लाख ४० हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरली आहे. .चौथा प्लॉट चौथा प्लॉट हा १ कोटी ३९ लाख ९५ हजार रुपये आहे. यासाठी ७ लाख रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरली असून त्याचं ८ हजार ९०० चौरस मीटर आहे. .अर्शद वारसीच्या एका प्रॉपर्टीने केलं मालामाल; कोट्यवधींचा नफा ऐकून थक्क व्हाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.