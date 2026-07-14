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रणबीर कपूर झाला पुणेरी! 'या' ठिकाणी केली मोठी गुंतवणूक, कोट्यवधींची डील

RAMAYANA STAR RANBIR KAPOOR INVESTS IN MULSHI PUNE: बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूरने पुण्यातील या ठिकाणी तब्बल 16.42 कोटी रुपयांचे चार प्लॉट खरेदी केले आहेत.
RANBIR KAPOOR

RANBIR KAPOOR

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

RANBIR KAPOOR PURCHASES 25.7 ACRES OF LAND IN PUNE: बॉलिवूड अभिनेता रणबीर कपूर सध्या त्याच्या रामायण सिनेमामुळे चर्चेत आहे. अशातच रणबीर एका मोठ्या प्रॉपर्टी व्यवहारामुळे चर्चेत आलाय. रणबीरनं पुण्यात एक, दोन नाहीतर तब्बल चार प्लॉट खरेदी केलेत. आता या चारही प्लॉट्सची किंमत १६ कोटी ४२ लाख रुपये इतकी आहे.

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